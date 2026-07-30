Banca Nazionale Terre Agricole: c'è anche il videotutorial

È online il nuovo videotutorial dedicato alla Banca nazionale delle Terre Agricole (Bta), lo strumento con cui Ismea valorizza il proprio patrimonio fondiario, favorisce il ricambio generazionale e sostiene lo sviluppo dell'agricoltura italiana, in attuazione degli indirizzi del Governo Meloni e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il nuovo videotutorial di Bta guida gli utenti nella consultazione del portale e nella scoperta delle opportunità legate al patrimonio fondiario disponibile, e si aggiunge alla piattaforma già intuitiva e di facile consultazione, offrendo un focus particolare su una delle principali novità di questa nona edizione: la possibilità di visionare i terreni dei lotti periodici durante la cosiddetta "fase di vetrina" (visionabile fino al 13 settembre 2026). Attraverso il tutorial, l'utente viene accompagnato passo dopo passo attraverso le diverse fasi procedurali relative alla presentazione dell'offerta di acquisto, in maniera semplice e intuitiva.

L'edizione 2026 della Banca nazionale delle Terre Agricole (leggi notizia EFA News) mette in vendita 253 terreni, per una superficie complessiva di 8.863 ettari e un valore a base d'asta di oltre 121 milioni di euro. A questi si aggiungono 266 terreni appartenenti al lotto permanente, pari a 5.271 ettari, portando così a oltre 14.000 ettari il patrimonio fondiario complessivamente disponibile attraverso la Banca nazionale delle Terre Agricole.

L'iniziativa consente di favorire l'incontro tra domanda e offerta di terreni agricoli attraverso procedure di vendita all'asta improntate a trasparenza, semplicità e accessibilità, con un'attenzione particolare ai giovani che intendono avviare o consolidare un'impresa agricola.