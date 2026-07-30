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De' Longhi: 1° sem conferma espansione fatturato
A 25 anni dalla quotazione, il gruppo è passato da meno di 1 mld euro ricavi a quasi 4 mld
Approvati dal Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi S.p.A. i risultati consolidati del primo semestre 2026. I ricavi del gruppo raggiungono 1.676,3 milioni di euro, in crescita del +5,8% (+8,0% a cambi costanti), confermando il trend di espansione del fatturato e il progressivo rafforzamento della marginalità già evidenziati nel recente passato. Entrambi i trimestri hanno rilevato una espansione organ...
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EFA News - European Food Agency
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