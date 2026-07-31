Ieg lancia Aura, il turismo di lusso a Firenze

Con 745 strutture di alta gamma già attive in Italia, 167 nuove aperture previste entro il 2029 e il 48% degli investimenti alberghieri concentrato nel segmento luxury, il turismo di fascia alta si conferma uno dei motori più dinamici dell’ospitalità nazionale. È in questo scenario che si inserisce AURA – The Luxury Travel Event, l’appuntamento promosso da Italian Exhibition Group in programma dal 27 al 29 ottobre 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze.

Per tre giorni AURA riunirà l’eccellenza dell’offerta italiana e i professionisti internazionali che progettano viaggi su misura per una clientela altospendente, creando un confronto diretto tra imprese dell’ospitalità, operatori specializzati e protagonisti della distribuzione turistica mondiale.

Evoluzione del Luxury Event by TTG, che nell’ultima edizione ha generato oltre 1.600 incontri professionali, AURA – The Luxury Travel Event si presenta come un appuntamento autonomo e altamente specializzato. L’appuntamento è realizzato con il supporto e la collaborazione di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence, Firenze Fiera e Dreamsteam. Tra le realtà che hanno già confermato la partecipazione figurano Aman Venice, Mandarin Oriental, Rocco Forte Hotels, Castelfalfi e Lungarno Collection, insieme ad altri nomi dell’hotellerie e dei servizi dedicati al turismo di lusso.

“Il nostro sarà un evento business oriented, con l’obiettivo primario di mettere in contatto in modo concreto chi costruisce l’offerta e chi la porta sui mercati internazionali - sottolinea Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group - Abbiamo raccolto le sollecitazioni del settore e scelto di dare vita a un appuntamento capace di generare relazioni e opportunità commerciali reali. La risposta che stiamo ricevendo conferma l’interesse del mercato, con adesioni di alto livello sia tra le imprese sia tra gli operatori internazionali”.

Le prime voci dei protagonisti confermano la direzione presa dal comparto: il lusso si allontana dall’ostentazione e si lega sempre di più alla qualità dell’esperienza, al rapporto con i luoghi e alla capacità di costruire soggiorni su misura.

“Per Rocco Forte Hotels il lusso è prima di tutto autenticità, personalizzazione e senso del luogo - osservano dal noto gruppo alberghiero - Attraverso AURA vogliamo condividere la nostra visione dell’ospitalità di lusso fondata su eleganza, attenzione ai dettagli e profonda conoscenza del territorio. Sarà un’opportunità per raccontare come il gruppo valorizza le destinazioni nelle quali opera, a partire proprio da Firenze, creando esperienze autentiche che permettono agli ospiti di vivere il meglio dell’Italia in modo esclusivo e contemporaneo”.

Anche Castelfalfi, destinazione di lusso dell’ospitalità toscana immersa tra natura e paesaggio, interpreta il lusso attraverso il rapporto con il territorio: “Per noi lusso è il tempo per rallentare, riconnettersi con la natura, vivere esperienze autentiche e lasciarsi ispirare dalla bellezza del paesaggio toscano. Un lusso discreto, fatto di attenzione ai dettagli, ospitalità sincera e rispetto per il territorio”.

A rafforzare il profilo di AURA è anche la partnership con Associazione Italiana Confindustria Alberghi, presente con strutture associate su tutto il territorio nazionale e punto di riferimento per una componente centrale dell’economia turistica italiana.

IL LUXURY GUIDA GLI INVESTIMENTI ALBERGHIERI

La crescita dell’interesse nei confronti di AURA si inserisce in un quadro economico che vede il segmento di alta gamma sempre più centrale per lo sviluppo dell’industria alberghiera italiana. Secondo il Rapporto 2026 sul mercato immobiliare alberghiero, curato da Scenari Immobiliari e Castello SGR, l’Italia è il Paese europeo con il più alto numero di destinazioni luxury. Il patrimonio alberghiero nazionale ha raggiunto un valore complessivo superiore a 173 miliardi di euro, con una crescita del 7,2% su base annua.

A trainare gli investimenti è proprio il segmento luxury, che concentra il 48% dei volumi. Le strutture alberghiere di alta gamma presenti sul territorio nazionale sono arrivate a quota 745, mentre altre 167 aperture sono previste entro il 2029. Numeri che testimoniano non soltanto l’attrattività dell’Italia come destinazione turistica, ma anche il crescente interesse degli investitori per asset di qualità e per progetti capaci di valorizzare territori, immobili e identità locali.

Nel 2025 il mercato immobiliare alberghiero italiano ha raggiunto volumi di investimento pari a 2,35 miliardi di euro, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente e su uno dei livelli più elevati degli ultimi anni.

BUSINESS, RELAZIONI E TERRITORIO

Le adesioni raccolte da AURA – The Luxury Travel Event testimoniano la volontà degli operatori di confrontarsi con una domanda internazionale sempre più orientata verso personalizzazione, autenticità e qualità dell’esperienza. Il programma affiancherà agli incontri B2B e alle occasioni di networking alcune esperienze dedicate al patrimonio culturale, artigianale e creativo di Firenze e della Toscana.