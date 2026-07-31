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CLARA MOSCHINI

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Carraro apre la sede Usa di Charlotte

Nuovo passo nel consolidamento della presenza internazionale

Carraro compie un nuovo passo nel consolidamento della propria presenza internazionale con l’apertura della nuova sede di Carraro North America a Charlotte, North Carolina, inaugurata alla presenza del ceo del Gruppo Carraro Andrea Conchetto e di Franco Calvo, General Manager di Carraro Drive Tech Italia.La scelta di Charlotte risponde a una precisa strategia di sviluppo: rafforzare la vicinanza a...

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