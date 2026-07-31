Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Carraro apre la sede Usa di Charlotte
Nuovo passo nel consolidamento della presenza internazionale
Carraro compie un nuovo passo nel consolidamento della propria presenza internazionale con l’apertura della nuova sede di Carraro North America a Charlotte, North Carolina, inaugurata alla presenza del ceo del Gruppo Carraro Andrea Conchetto e di Franco Calvo, General Manager di Carraro Drive Tech Italia.La scelta di Charlotte risponde a una precisa strategia di sviluppo: rafforzare la vicinanza a...
Fc - 62213
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency