Un luglio che ha confermato la forte attrattività delle vacanze in campagna, un agosto che si annuncia tra i migliori degli ultimi anni e un settembre che registra già segnali incoraggianti nelle prenotazioni. Secondo Agriturist quella che stiamo vivendo (e patendo) é un'estate all'insegna dell'ottimismo per gli agriturismi italiani, sostenuti da una domanda che continua a premiare la qualità dell'accoglienza rur...