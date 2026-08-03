Alfonsino, crescono i ricavi della semestrale

Alfonsino, pmi innovativa specializzata nel servizio di food order & delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha archiviato il primo semestre 2026 con un ritorno alla crescita dei ricavi e un ulteriore rafforzamento della redditività operativa. Più in dettaglio, i ricavi delle vendite del primo semestre si attestano a 1,4 milioni, in crescita del 6% rispetto a un anno prima. "L'incremento -...