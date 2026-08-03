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L'Eurozona fa i conti con la "sfiducia" dei consumatori
Secondo la Bce la fiducia rallenta: i beni alimentari sono "resilienti"
La fiducia dei consumatori nell'Eurozona è peggiorata notevolmente nei mesi successivi allo scoppio della guerra in Medio Oriente. Lo rende noto l'ultimo Bollettino ecconoico della Bce che sottolinea come il clima di sfiducia abbia provocato "un significativo calo dei consumi delle famiglie".Lo studio della Bce evidenzia che il calo dei consumi ad aprile è stato il doppio rispetto a quanto suggerirebbero l...
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EFA News - European Food Agency
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