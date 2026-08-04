Marca 2027: iscrizioni crescono a due cifre

A sei mesi dall'apertura, Marca by BolognaFiere & Adm, in programma il 13 e 14 gennaio a Bologna, registra un incremento del 13% delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo dell'edizione precedente. Il dato conferma la traiettoria di ulteriore crescita della manifestazione e ne rafforza il profilo internazionale: le adesioni delle aziende estere risultano quasi raddoppiate, segnale di un interesse...