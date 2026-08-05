It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Giugno "desolante" secondo i consumatori

Pessimismo tra le associazioni per i dati Istat pubblicati oggi: Italia arretra, beni alimentari sempre più depressi

I dati sul commercio al dettaglio diffusi ieri dall’Istat (leggi motizua EFA News) attestano ancora una volta gli effetti della guerra in Medio Oriente su prezzi e consumi in Italia. Lo afferma il Codacons, commentando i dati dell’istituto di statistica. "Il valore delle vendite- spiega il Codacons in una nota ufficiale - continua a marciare a ritmi molto più sostenuti rispetto ai volumi, a dimostrazione che...

Fc - 62284

EFA News - European Food Agency
Related
Similar