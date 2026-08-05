Giugno "desolante" secondo i consumatori

Economia e finanza Commercio al dettaglio: vendite in lieve calo a giugno

In termini congiunturali, beni alimentari crescono in valore /Allegato Istat

Secondo l'Istat, a giugno 2026, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio risultano in lieve calo sia in valore sia in volume (-0,1%). Le vendite dei beni alimentari sono in diminuzione in valore... more