Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Giugno "desolante" secondo i consumatori
Pessimismo tra le associazioni per i dati Istat pubblicati oggi: Italia arretra, beni alimentari sempre più depressi
I dati sul commercio al dettaglio diffusi ieri dall’Istat (leggi motizua EFA News) attestano ancora una volta gli effetti della guerra in Medio Oriente su prezzi e consumi in Italia. Lo afferma il Codacons, commentando i dati dell’istituto di statistica. "Il valore delle vendite- spiega il Codacons in una nota ufficiale - continua a marciare a ritmi molto più sostenuti rispetto ai volumi, a dimostrazione che...
Fc - 62284
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency