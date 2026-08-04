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Agricoltura italiana poco assicurata contro i rischi climatici
Reale Mutua: solo il 23,9% delle aziende agricole dispone di una polizza contro precipitazioni e grandine
Tra il 2023 e il 2025, il 67,6% delle aziende agricole italiane ha subito almeno un danno da eventi naturali. Lo rende noto la sesta edizione del Rapporto AGRIcoltura100, promosso da Reale Mutua con Confagricoltura e realizzato da MBS Consulting del gruppo Cerved. Il dato, secondo gli esperti, rappresenta un segnale che conferma la crescente esposizione del comparto ai rischi climatici. Secondo il...
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EFA News - European Food Agency
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