Agricoltura italiana poco assicurata contro i rischi climatici

Tra il 2023 e il 2025, il 67,6% delle aziende agricole italiane ha subito almeno un danno da eventi naturali. Lo rende noto la sesta edizione del Rapporto AGRIcoltura100, promosso da Reale Mutua con Confagricoltura e realizzato da MBS Consulting del gruppo Cerved. Il dato, secondo gli esperti, rappresenta un segnale che conferma la crescente esposizione del comparto ai rischi climatici. Secondo il...