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Grupo Consorcio oltre i 126 mln euro fatturato nel 2025
Azienda spagnola si rafforza nei mercati strategici europei, Italia compresa (+6%)
Grupo Consorcio, azienda spagnola leader nel settore delle conserve e semiconserve di pesce di alta qualità, ha chiuso il 2025, anno in cui ha celebrato il suo 75° anniversario, consolidando la propria crescita e raggiungendo un fatturato lordo superiore a 126 milioni di euro. L’azienda ha inoltre rafforzato il proprio sviluppo commerciale nei suoi due principali mercati strategici, Spagna e Italia, dov...
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EFA News - European Food Agency
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