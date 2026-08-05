Grupo Consorcio oltre i 126 mln euro fatturato nel 2025

Grupo Consorcio, azienda spagnola leader nel settore delle conserve e semiconserve di pesce di alta qualità, ha chiuso il 2025, anno in cui ha celebrato il suo 75° anniversario, consolidando la propria crescita e raggiungendo un fatturato lordo superiore a 126 milioni di euro. L’azienda ha inoltre rafforzato il proprio sviluppo commerciale nei suoi due principali mercati strategici, Spagna e Italia, dov...