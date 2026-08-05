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Procter & Gamble si butta sugli integratori
Acquisirà il brand Thorne per soddisfare la crescente domanda dei consumatori
Procter & Gamble ha annunciato l'intenzione di acquisire Thorne, azienda leader nel settore del benessere basato sulla scienza, nota per i suoi integratori di alta qualità e per le soluzioni di salute personalizzate sostenute dagli operatori sanitari. L'acquisizione, secondo la multinazionale "amplierà la capacità di P&G Health Care di soddisfare il crescente interesse dei consumatori verso l'autocura, la...
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EFA News - European Food Agency
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