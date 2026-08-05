Imballaggi monouso, il governo li autorizza di nuovo la plastica biodegradabile e compostabile

Ieri, martedì 4 agosto, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge sulla pubblica amministrazione che riguarda le normative del PPWR e della commercializzazione di imballaggi monouso: a pochi giorni dall’entrata in vigore del regolamento Ue (leggi notizia EFA News), l’Italia propone deroghe che modificano le scadenze imposte entro il 1° gennaio 2030 e riammettono sul mercato nazionale i packaging monouso in plastica, a patto che siano biodegradabili e compostabili.

Il provvedimento punta a evitare la paralisi di settori chiave come quello dell’ortofrutta, colpito dalle restrizioni sugli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento dei prodotti al di sotto di 1,5 kg, ma anche per agevolare il settore alberghiero, della ristorazione e del catering con il via libera agli imballaggi per alimenti e bevande, dalle salse allo zucchero, fino a conserve e panna da caffè.

I materiali alternativi dovranno comunque superare standard severissimi: per essere commercializzati, sarà necessaria la certificazione di organismi accreditati secondo la norma UNI EN 13432. Infatti, chi violerà le regole o utilizzerà diciture di conformità ingannevoli andrà incontro a multe che partiranno da 2.500 euro fino a 25.000 euro e la sanzione potrà essere quadruplicata nel caso in cui il valore dei prodotti fuori legge superi il 10% del fatturato del trasgressore. Le sanzioni scatteranno in modo definitivo a partire dal 1° gennaio 2030, lasciando alle aziende il tempo necessario per adeguare le proprie linee di produzione.