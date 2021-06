L'agroalimentare riparte da Cibus 2021

Cibus 2021 è la prima grande fiera internazionale italiana B2B a riaprire in presenza, a Parma dal 31 al 3 settembre. Per il food and beverage italiano Cibus rappresenta un pass per la ripartenza e per l’export. La conferma è arrivata stamattina dalla conferenza stampa organizzata a Roma presso la sede dell'Ice Agenzia, aperta dall'intervento del ministro degli Esteri, On. Luigi Di Maio. Alla conferenza stampa hanno partecipato in presenza Carlo Ferro, Presidente di Agenzia ICE, Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare, Gino Gandolfi, Presidente di Fiere di Parma. E collegato in streaming anche al'ad di Fiere di Parma, Antonio Cellie.

Luigi Di Maio ha spiegato che “Il settore agroalimentare è l'emblema del “Made in Italy” in tutto il mondo. Possiamo promuoverlo grazie alle fiere, che sono una vetrina per l'export e un generatore di crescita economica. Tutto il sistema fieristico italiano ha dato prova di resilienza e maturità. Adesso possiamo finalmente dire che il 15 riapriranno le fiere in presenza, è un obiettivo a cui lavoriamo da mesi. La prima manifestazione fieristica di rilevanza internazionale del settore a tornare in presenza sarà proprio CIBUS 2021, che segna quindi la vera ripartenza del nostro Paese, in quanto fiore all'occhiello del migliore “Made in Italy”.

“Voglio pensare a Cibus come al momento simbolico della ripresa dell’industria alimentare italiana", ha detto Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare. "Dopo avere assicurato le forniture ai mercati in un anno difficilissimo come il 2020, la prima parte del 2021 non mostra grandi segnali di ripresa. La fine dell'estate, però, dovrebbe segnare un momento di svolta. Con la ripresa dell’Horeca e il ritorno a pieno regime delle esportazioni, credo che l'industria alimentare potrà riportare, nella seconda metà dell'anno, i numeri del 2021 quantomeno a quelli registrati nel 2019, sperando di superarli. A suggello di questi auspici, Cibus sarà l'occasione per lanciare un segnale forte: il Made in Italy torna al centro ed è pronto ad affacciarsi sui mercati esteri per riprendere, più veloce di prima, l'autostrada dell'export".

Una valutazione condivisa da Antonio Cellie, che ha dichiarato: “Fare Cibus a era una sfida, ma anche un dovere. Mettiamo in campo la nostra reputazione a livello internazionale, costruita in 40 anni insieme a Federalimentare. Saremo i primi nello scenario fieristico europeo per offrire, insieme al Governo italiano, un vantaggio competitivo ai nostri espositori e quindi al Made in Italy alimentare".

Secondo Cellie "le aziende espositrici a Cibus che hanno rinnovato la propria adesione sono circa 2000, rassicurate dal successo della campagna di vaccinazione e confortate dalle misure di sanificazione e distanziamento che verranno adottate da Fiere di Parma nel suo quartiere espositivo, peraltro già sperimentate con successo al Cibus Forum del settembre 2020. Sui visitatori, stimiamo un calo del 25-30% circa, puntiamo a 42-45.000 presenze".

In esposizione a Cibus 2021 saranno presenti tutte le merceologie: dai salumi ai formaggi, dalla pasta al pomodoro, dall’olio ai prodotti da forno, dal beverage al grocery, dai surgelati ai prodotti locali, e altro. Si aggiungerà anche una nuova area dedicata al canale dell’Horeca (ristoranti, bar e affini), chiamata “Ho.Re.Ca.The HUB”, in collaborazione con Dolcitalia. Tra le altre aree dedicate, quella del nuovo spazio di Unionbirrai e Birra Nostra dedicato alle birre artigianali e quella di Bellavita Expo, la manifestazione B2B che da anni organizza nelle capitali estere eventi promozionali del Food & Beverage italiano.

A Cibus 2021 saranno presenti i buyer italiani ed europei del retail, e folte rappresentanze degli operatori commerciali dagli Usa, America Latina, Asia, grazie anche al programma di incoming di ICE Agenzia. “Il ritorno di Cibus in presenza, dopo la cancellazione dell'edizione 2020, è un traguardo molto importante e testimonia il coraggio degli organizzatori, la tenacia delle imprese e, fatemi dire, il supporto del Sistema Paese – ha detto Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia. "Al momento abbiamo già la conferma di circa 200 buyer", ha concluso.