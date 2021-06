Riaperture: si torna all'attività fisica

Un supporto efficace da Meritene Mobilis, il nuovo integratore completo di proteine, vitamine e minerali con in più acido ialuronico e collagene, messo a punto da Nestlé Health Science.

Con l’arrivo della bella stagione e le graduali riaperture, molti italiani hanno la possibilità di riprendere uno stile di vita più attivo, praticando sport all’aperto e lunghe camminate. Ma la ripresa dell’attività fisica dopo lunghi periodi di sosta può portare all’insorgere di diverse problematiche legate al movimento che colpiscono in maniera particolare gli adulti. Un supporto può venire da Meritene Mobilis, il nuovo integratore completo di proteine, vitamine e minerali con in più acido ialuronico e collagene, messo a punto da Nestlé Health Science. L’acido ialuronico, considerato anche come “l’olio dei nostri motori”, con la sua azione antiinfiammatoria è in grado di stimolare la formazione del collagene (proteina del tessuto connettivo fondamentale per la buona salute di pelle, cartilagini, ossa, ecc.). Inoltre, la presenza della vitamina C contribuisce alla normale formazione di quest’ultimo, mentre la vitamina D aiuta a supportare la salute delle ossa. La fascia di età più interessata alla ripresa dell’attività fisica risulta la popolazione over 50 e lo confermano i dati: secondo l’osservatorio Quality Lifers di Ipsos, infatti, andando avanti con l’età raddoppia la percentuale di coloro che praticano sport in modo continuativo.

Molto spesso una buona integrazione di proteine, sali minerali e vitamine contribuisce a garantire un migliore apporto di nutrienti ed energia, in modo da ridurre al minimo lo stress indotto dall’esercizio fisico e massimizzare le prestazioni, tenendo a mente anche che, con l’avanzare dell’età, il sistema muscolo-scheletrico subisce diverse variazioni tra cui: perdita di massa muscolare, riduzione della densità ossea e riduzione dello spessore della cartilagine. Programmi regolari di aerobica e di esercizi di resistenza contribuiscono a recuperare e conservare la funzionalità muscolare, ma è importante supportarli con una dieta corretta, integrata, quando necessario, con nutrienti specifici per il mantenimento e la cura delle ossa, dei muscoli e delle articolazioni, che possono essere assimilati sia attraverso l’alimentazione che con l’assunzione di integratori che ne contengono i complementi.

Nestlé Health Science da tempo indaga e ricerca le soluzioni migliori per il benessere delle persone attraverso l’alimentazione e con il nuovo integratore della gamma Meritene offre un valido supporto all’attività fisica. I dati dimostrano infatti che il 73% degli italiani lamentano problematiche legate alla postura e che il 76% vorrebbe sentirsi più energico e meno stanco. In particolare, Meritene Mobilis contiene i nutrienti utili a mantenere in buona salute l’apparato osteoarticolare e muscolare, ossia: proteine (aminoacidi essenziali non sintetizzati dall’organismo umano) che contribuiscono al normale mantenimento della massa muscolare; calcio e vitamina D che contribuiscono al mantenimento di ossa normali; acido ialuronico e collagene; vitamina C che contribuisce alla formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini.