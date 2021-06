Da Sodexo c'è "l'orto nel piatto"

Sodexo Italia lancia “L’Orto nel Piatto” in collaborazione Orogel e Nic (nazionale italiana cuochi). Un progetto che vuole proporre soluzioni alimentari di qualità e sostenibili, basate sulla valorizzazione delle verdure da filiera italiana e che si articolerà in una serie di menù a tema, proposti in giornate dedicate e accompagnati da materiale informativo adatto alle varie tipologie di consumatori destinatari del progetto. “L’Orto nel Piatto” si rivolge infatti ai commensali di refettori, ristoranti e bar di scuole, aziende, ospedali e strutture per anziani per cui da Sodexo Italia gestisce il servizio di ristorazione, raggiungendo così circa 27mila tra bambini e insegnanti, 22mila lavoratori e 2mila tra operatori sanitari, medici, pazienti e ospiti di Rsa e case di riposo, per un totale di circa 50mila famiglie.

I menu tematici, elaborati dagli esperti di nutrizione della Food Intelligence di Sodexo, si ispirano a importanti trend del mondo food, con proposte plant-based, sostenibili, ma anche etniche, e prevedono l’adozione di buone pratiche di consumo contro lo spreco alimentare. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche all’aspetto informativo, formativo ed educativo, sia per i commensali che per i cuochi Sodexo, che hanno partecipato a sessioni formative dedicate. La composizione, gli ingredienti e i benefici di ogni menu sono infatti illustrati attraverso ricettari, locandine, e cartoline, materiale declinato nel design e nel linguaggio per ogni tipologia di commensale. L’iniziativa prevede inoltre la diffusione di cinque video pillole contenenti consigli su ricette, tecniche di cucina, gusto e gastronomia, a cura degli chef Gaetano Ragunì (Orogel) e Debora Fantini (Nic) e di Roberta Delmiglio (nutrizionista della Food Intelligence di Sodexo).

“Un’alimentazione basata su verdure da filiera italiana rappresenta la chiave per un futuro più sostenibile per il pianeta e per il benessere e la salute degli individui", ha commentato Stefano Biaggi, Ceo di Sodexo Italia. “Siamo orgogliosi di lanciare questa iniziativa insieme a partner di eccellenza come Orogel e Nic. Dalla sua nascita 'L’Orto nel Piatto' ha la missione non solo di portare in tavola più ortaggi, ma anche di coinvolgere i nostri commensali in un percorso di attenzione alla sostenibilità che parte dalle scelte alimentari”. “L'Orto nel Piatto è un bellissimo progetto che porta tanta ricerca nel mondo della ristorazione collettiva: ricettazioni esclusive a base di vegetali e impiattamenti innovativi come il poke bowl, finalmente alla portata di tutti”, aggiunge Daniele Lambertini, direttore commerciale Orogel Food Service. Gianluca Tomasi, general manager Nic, conferma il valore di questa partnership: “La nazionale italiana cuochi ha sposato con entusiasmo il progetto congiunto di Orogel e Sodexo, che valorizza la filiera della produzione italiana e porta tanta qualità nel piatto, soprattutto dei ragazzi”.