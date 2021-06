Nestlé Health Science amplia la gamma di integratori

Meritene Proactive si aggiunge alla gamma di prodotti di Nestlé Health Science che comprende soluzioni nutrizionali scientificamente progettate e mirate a fortificare il corpo e la mente contro i problemi legati all'età (dopo i 40 anni), per prevenire carenze nutrizionali e per aiutare a rimanere attivi. L’integratore Proactive è stato formulato specificamente per soddisfare in maniera completa le esigenze muscolari, ossee e nutrizionali delle donne che, in particolar modo dopo i 40 anni, necessitano un maggiore apporto di proteine, vitamine e minerali. L’avanzare dell’età può infatti portare a diverse conseguenze come la perdita di massa muscolare e un più frequente senso di stanchezza, effetti che possono essere contrastati con un maggiore apporto di proteine, calcio e vitamine nell’alimentazione. La formulazione di Meritene Proactive si compone per questo di 21 diverse vitamine, tra cui le vitamina D (essenziale per il corretto assorbimento di calcio e fosforo) B2, B6 e B12 (che contribuiscono a ridurre la stanchezza fisica).

Gli effetti collaterali del tempo sul corpo umano sono inevitabili e, soprattutto nelle donne, possono portare alla diminuzione del ritmo metabolico basale, che favorisce l’incremento della massa grassa a discapito di quella magra e la riduzione della densità ossea, il quale aumenta la probabilità di fratture, per questo motivo è importante preservare la salute di muscoli e di ossa. Secondo diversi studi e ricerche molte donne fanno uso regolare di integratori di calcio e vitamina D, specie dopo i 40 anni, con l’obiettivo di rimanere in forma e prevenire l’accumulo di massa grassa ma raramente è possibile trovare supplementi completi che consentano di recuperare energia e vitalità e allo stesso tempo mantengano in salute le ossa.

Una delle peculiarità di Meritene Proactive è la concentrazione di proteine (11 g per porzione) di alta qualità, che contribuiscono a mantenere la massa muscolare e di calcio e vitamina D, che aiutano a mantenere la struttura di ossa e denti. Con meno di 90 kcal per porzione e senza zuccheri aggiunti consente alle donne di affrontare la bella stagione con la giusta carica, migliorando l’apporto nutrizionale. Meritene Proactive è stato specificatamente sviluppato per supportare le necessità nutrizionali delle donne, diventando quindi il perfetto compagno che, oltre ad agire sull’apparato muscolo-scheletrico, contribuisce alla normale funzione tiroidea (grazie alla presenza di selenio) e al mantenimento di capelli e della pelle (grazie alla biotina e lo zinco).