Giglio Group: al via aumento di capitale

Il cda di Giglio Group ha deliberato di eseguire la delega residua per un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di voto. L'operazione è riservata e pertanto le nuove azioni verranno offerte nell'ambito di un collocamento privato, attraverso accelerated bookbuilding, a investitori qualificati italiani ed esteri e al socio di maggioranza Meridiana Holding, società controllata da Alessandro Giglio.

Il collocamento ha Integrae Sim come global coordinator: avviato oggi alla chiusura delle negoziazioni, potrà terminare in qualunque momento. L'operazione mira al collocamento di massimi 1,221 milioni di azioni di nuova emissione pari al 6,67% del capitale. A fine aprile Meridiana Holding srl, titolare di una partecipazione al capitale sociale della società pari al 56,59% aveva annunciato impegno irrevocabile avente ad oggetto la sottoscrizione del 50% dell'operazione, da liberarsi in denaro, in via residuale per il caso di non integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di altri investitori.

Giglio è specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare.

L’aumento di capitale è finalizzato a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, necessario per sostenerne lo sviluppo e la crescita sostenibile nel medio e lungo termine, come anticipato dal gruppo nei comunicati stampa diffusi in data 29.4.2021 e 21.6.2021.