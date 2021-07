Oggi si celebra la Giornata mondiale del cioccolato

Dalla cheescake al cioccolato fondente al semifreddo al cioccolato e fragole passando per il gelato al cioccolato al latte, sono tre ricette estive il cui comun denominatore è il cioccolato. Tre creazioni rivisitate dal maestro Alberto Farinelli in chiave total chocolate. Ogni anno il 7 luglio si celebrala giornata mondiale del cioccolato. Proprio il 7 luglio del 1847 nasce infatti la prima tavoletta di cioccolato quando in Gran Bretagna Joseph Fry scoprì che unendo al cacao macinato dello zucchero e del burro di cacao, si otteneva una pasta che poteva essere modellata. Prima di questo avvenimento il cioccolato si poteva gustare solo sotto forma liquida, come bevanda o al massimo come piccoli cioccolatini. Da quel momento in poi, invece, si aprì un universo di bontà e prelibatezze festeggiato in tutto il mondo come World Chocolate Day.

Alberto Farinelli ha pensato alla cheescake fondente per la celebrazione assoluta dell’ingrediente che si trova in tre strati e in tre preparazioni: il cioccolato è infatti alla base dell’impasto, con piccole gocce di cioccolato bianco, nel ripieno e infine anche nella salsa di decorazione. Per celebrare invece il cioccolato al latte, il maestro ha realizzato il gelato al cioccolato al latte senza gelatiera. Infine il maestro ha realizzato il semifreddo cioccolato e fragole, che unisce tutta l’intensità del cioccolato fondente alla freschezza delle fragole.

"A rendere le creazioni ancora più deliziose e uniche è Perugina GranBlocco, la tavoletta di cioccolato ottima da gustare da sola e perfetta per essere utilizzata nelle diverse preparazioni, dalle scaglie al fuso, con ottime capacità di sciogliersi e amalgamarsi con altri ingredienti. Ed è proprio la versatilità di Perugina GranBlocco ad aver reso possibile la realizzazione dei tre dolci del maestro Farinelli, semplici da preparare e ideali da gustare da soli o con i propri cari, per regalare una dolce nota durante le caldissime giornate estive e per far vivere una pausa fresca e piena di gusto. Ma non solo, La scuola del cioccolato Perugina celebra tutti i gusti del suo cioccolato quindi che si apprezzi maggiormente il dolce e zuccherato cioccolato al latte o che si preferisca il cioccolato fondente o extra dark, c’è una ricetta adatta e perfetta per ogni occasione e preferenza", si legge in una nota stampa.