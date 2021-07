Nesquik compie 50 anni

Nel 2021 Nesquik Italia compie 50 anni. È già passato mezzo secolo da quel lontano 1971, anno in cui l'azienda è entrata per la prima volta nelle case degli italiani caratterizzando le colazioni di molti bambini. Per celebrare questo anniversario, Nesquik ha scelto un ambassador che, da sempre, predilige il brand per la sua colazione e continua a farlo anche ora che è papà, per i suoi bambini: Francesco Facchinetti. Ecco che nasce così la hit dell’estate “10 agosto”, frutto della collaborazione tra l'azienda e l’artista. La coreografia, pensata a corredo della canzone, renderà le famiglie protagoniste della #Nesquikchallenge. Per partecipare basta imparare le mosse del balletto di Facchinetti sulle note di “10 agosto”, registrare la propria performance e pubblicarla sui social con l’#Nesquikchallenge. Le esibizioni più creative diventeranno, inoltre, protagoniste di un videoclip celebrativo del brand e dell’ambassador che coronerà la fine dei festeggiamenti.

“Nesquik c'è sempre stato nei miei momenti più spensierati, fin da quando ero bambino e tutto quello che dovevo fare era divertirmi. Sono quindi felice e onorato di questa collaborazione con un brand che è da sempre nella mia vita e che è stato anche fonte di ispirazione per la creazione della mia nuova canzone, '10 agosto'. 50 anni sono un traguardo importante, bello esserci per celebrarlo insieme.” afferma Francesco Facchinetti. “Siamo molto felici della collaborazione con Francesco che ha scelto proprio Nesquik per ritornare a calcare le scene come cantante, dopo diversi anni. Nesquik è una marca in grado di portare gioia e divertimento, per questo si lega naturalmente a musica, ballo e movimento. Siamo convinti che la canzone si sposi appieno con la personalità del brand e possa coinvolgere con il suo ritmo e la sua semplicità sia i grandi sia i più piccoli. Non possiamo che essere fieri dei successi che raggiungeremo insieme”, dichiara Simona Sartirana, marketing manager dairy Nestlé Italia.