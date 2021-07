Il Gruppo Arena (VéGé), apre il più grande Iperstore Decò in Sicilia

Il Gruppo Arena, impresa socia di Gruppo VéGé, inaugura un nuovo punto vendita di 4000 mq a Carini (Pa). Gruppo VéGé, primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, per il settimo anno consecutivo ha registrato una crescita in doppia cifra chiudendo il bilancio di esercizio 2020 con un fatturato al consumo di 11,28 miliardi di Euro, pari a un incremento complessivo del 10,1% e una crescita, a parità di rete distributiva, del +6,9% rispetto al 31 dicembre 2019. Con questo risultato Gruppo VéGé conferma un tasso di crescita nettamente superiore alla media del settore (+4,2%). Il Gruppo si colloca al terzo posto in Italia per numero di pdv (con oltre 3.400 punti di vendita) e occupa la quinta posizione nel canale dettaglio con una quota di mercato del 7,0%.

A livello regionale, le imprese associate a Gruppo VéGé detengono la leadership assoluta in termini di quote di mercato in Campania (26,8%), Basilicata (22,6%) e Sicilia (21,6%) e sono seconde in Veneto (12,0%) e in Sardegna (13,1%). La forza del Gruppo è determinata dai successi raggiunti dalle imprese socie. L’ultima novità realizzata di recente è firmata Gruppo Arena che ha aperto il più grande Iperstore Decò della Sicilia presso il C.C. Poseidon. Il Gruppo Arena, guidato dal Dg Giovanni Arena, eletto recentemente presidente di Gruppo VéGé e già presidente Decò Italia, scommette nuovamente sulla città metropolitana di Palermo, inaugurando il secondo Iperstore Decò della provincia, dopo la precedente inaugurazione dell'Iperstore Decò di via Ugo La Malfa. "La riapertura di questo punto vendita (Ex Auchan) ad insegna Decò, dopo la recente acquisizione da parte del Gruppo Arena e l’assorbimento di tutti i collaboratori, rappresenta una data storica per il mondo della distribuzione nel territorio occidentale siciliano e per tutto l’hinterland palermitano legato al centro Poseidon", comunica una nota stampa.

Un Iperstore multifunzione che combina caffetteria, cucina, ristorazione, panetteria e pasticceria di propria produzione, sushi gourmet, orteria, market dei freschi e non mancano cluster con prodotti “free from”: senza lattosio, senza glutine, per diete vegetariane e vegane. “Questo nuovo grande mercato nasce come luogo di incontro", spiega Giovanni Arena, "pensato per essere vissuto giornalmente come spazio di socialità, ideale per le famiglie. Ecco allora la possibilità di interagire ed essere guidati costantemente dal personale per scegliere il miglior accostamento in salumeria o il vino da abbinare in cantina, gioiello che racchiude oltre 300 eccellenze italiane ed internazionali, percepita quasi come uno spazio shop in shop, all’interno della piazza dei freschi più grande mai realizzata dal Gruppo Arena. Chi fa la spesa può anche sorseggiare una spremuta d’arancia prima di arrivare alla cassa, o decidere di consumare presso 'Spazio Sapore', piatti sempre pronti o cucinati espressi dagli chef della cucina interna e a vista, all’insegna della trasparenza e della tracciabilità degli alimenti. Ampio spazio è dato al concetto di 'food for later' ma è il 'food for now' che assume, tramite la formula risto-retail, un ruolo centrale, offrendo ai clienti un’esperienza di degustazione immediata, prima o dopo aver fatto la spesa, all’interno di un ambiente piacevole e accogliente”.

Al nuovo Iperstore Decò sono presenti servizi come il free wi-fi, l’elimina coda digitale, le casse selfscanning e self-payment oltre alla dozzina di tradizionali, i corsi di cucina aperti a tutti, oltre a cooking show ed eventi formativi con noti chef e sommelier. Oltre a servire tutta la città di Palermo, anche a Carini e dintorni sarà attivo il servizio di Decò a Casa, il sito di e-commerce del Gruppo Arena per la spesa online con consegna a domicilio, lanciato nel 2020 in piena pandemia e che ha avuto un successo immediato con numeri che hanno superato le previsioni di acquisto, in tutte le piazze. Attualmente Decò a Casa è il servizio di spesa online più utilizzato in Sicilia. L’Iperstore Decò Poseidon di Carini, sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 9:00 alle 21:00.