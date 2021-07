Lidl: nuove aperture da nord a sud

Da Milano alla... Milano del Sud, ossia Catania: Lidl Italia, che conta oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, ha inaugurato negli scorsi giorni il 19mo punto vendita Milano e ha riaperto oggi lo store di Catania completamente ristrutturato.

Il nuovo locale milanese è in Via Masolino da Panicale, zona P.le Accursio: vi lavorano 23 nuovi assunti ed è stato progettato a consumo di suolo zero e con criteri di sostenibilità. Lo store è dotato, infatti, di un impianto di luci a LED che assicura una maggior efficienza consentendo di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione ed utilizza energia 100% proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, negli spazi esterni dello stabile, è stato installato un armadio per la ricarica di bici elettriche. Contestualmente all'apertura, l'azienda ha annunciato un piano di ricerca di personale per circa 300 persone per rafforzare le strutture dell'area milanese.

Il punto vendita di Catania, che sorge a pochi passi dal centro storico, in Corso Indipendenza 77, è stato coinvolto in un importante intervento di modernizzazione con l’obiettivo di offrire ai catanesi il più recente format di vendita ed un’inedita esperienza d’acquisto. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Sindaco Salvo Pogliese. Anche questa struttura pone grande attenzione verso l’ambiente e all’efficienza energetica. L’edificio, infatti, rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 125 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED installato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione e il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

L’azienda, strettamente legata al contesto in cui opera, ha curato come azione di sponsorizzazione la riqualificazione della Piazza Risorgimento, aggiudicandosi un bando a evidenza pubblica dell’Amministrazione Comunale. Questo progetto ha permesso di riconsegnare alla città un’area che verteva da anni in stato di degrado. In più, Lidl si è aggiudicata un ulteriore bando di sponsorizzazione indetto dal Comune di Catania che ha portato al rifacimento delle aiuole spartitraffico e dei marciapiedi nel tratto di Corso Indipendenza antistante il punto vendita a cui si aggiunge anche il rifacimento di 3.000 mq di pavimentazione stradale.