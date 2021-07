Philadelphia celebra i primi 50 anni in Italia

Per i suoi 50 anni in Italia, Philadelphia, brand del gruppo Mondelēz International, festeggia con un’iniziativa di valorizzazione urbana, un progetto di natura sociale, un concorso dedicato ai “momenti di famiglia” e ripercorrendo sui suoi canali digitali i momenti iconici della storia italiana attraverso scatti con ambientazioni d’epoca e una serie di ricette vintage rivisitate in chiave moderna.

“Philadelphia è una presenza famigliare sulle tavole e nelle vite degli italiani, un love brand che piace ai più grandi e ai piccini”, ha dichiarato Francesco Surrenti, Senior Brand Manager di Philadelphia. “Dentro ai panini delle gite al mare coi cugini, nelle cheesecake che abbiamo assaggiato per la prima volta all’estero, nelle cene improvvisate con i coinquilini all’università, Philadelphia c’era e c’è ancora, ormai da 50 anni. Tanti ricordi che abbiamo deciso di riportare in vita per il nostro compleanno con un’attivazione a 360°, basata sui nostri valori di famiglia, inclusione e positività, che vuole coinvolgere e premiare chi da 50 anni porta il gusto di Philadelphia nelle proprie case e sulle proprie tavole”.

Con la prima iniziativa, il brand omaggia Milano, Roma e Catania, scelte in rappresentanza di tutto il nostro paese, con tre coloratissimi murales, uno per città, ispirati alle famiglie del posto. Le tre opere sono state realizzate da street artist locali, tre delle firme italiane di muralismo più note nell’ambito dell’arte urbana con opere presenti in tutto il mondo. A Milano in piazza Morselli 3, gli Orticanoodles, collettivo fondato da Walter Wally Contipelli e Alessandra Alita Montanari, hanno realizzato nel quartiere Paolo Sarpi un murales dedicato a tutte le tipologie di famiglie da sempre al centro delle comunicazioni di Philadelphia e ai simboli iconici della città come il Duomo, l’Arco della Pace e le torri di Porta Nuova.

A Roma in via del Pigneto 122, Diavù, artista e curatore romano, ha colto l’anima più autentica del quartiere Pigneto, luogo dove è presente l’opera e lo studio dell’artista, scegliendo di rappresentare sul muro le vite di alcune famiglie che vivono in quest’area, omaggiando questo luogo per lui così importante insieme ad altri elementi iconici di Roma come il Colosseo, il Gazometro e il lago ex Snia-Viscosa, luogo simbolico e molto sentito dagli abitanti del quartiere Pigneto.

A Catania in viale Ruggero di Lauria 4, Giulio Rosk, artista che unisce la pittura figurativa alla street art, ha optato per un’interpretazione pop e colorata, realizzando sul lungomare di Catania una vera e propria timeline della città in cui si susseguono ricordi tipici di tutte le famiglie del posto: le vacanze al mare degli anni ‘70, lo stile degli anni ‘80 e ‘90 , le grandi annate del Catania in serie A, il panorama dell’Etna e la fontana dell’Elefante in Piazza del Duomo.

Inoltre, Philadelphia ha deciso di dedicare ai consumatori il concorso "momenti di famiglia", che celebra il valore della famiglia attraverso il linguaggio dell’arte. Dal 24 giugno al 10 settembre, i consumatori che acquistano due confezioni del prodotto possono vincere la possibilità di trasformare i loro ricordi di famiglia in un ritratto d’artista. I 100 vincitori del concorso dovranno caricare le foto di un momento di famiglia per ricevere, in formato digitale e stampato su carta, il ritratto eseguito da una delle tre illustratrici selezionate dal brand.

Il messaggio dell’anniversario viene declinato anche sui canali digitali del brand con un viaggio dagli anni ‘70 a oggi, con lo spot tv “Di famiglia in famiglia, dal 1971” che ripercorre gli anni in cui l'azienda ha tenuto compagnia agli Italiani e con una raccolta delle ricette più iconiche degli ultimi 50 anni ma reinterpretate. Le foto ricette saranno pubblicate sui social, e raccolte in un ricettario, sia digitale che stampato, da regalare ai consumatori nei punti vendita.