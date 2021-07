Conto alla rovescia per il Grigliata Day 2021

Il 1° agosto 2021 andrà in scena la seconda edizione del Grigliata Day, la giornata nazionale della grigliata. In occasione di questa ricorrenza, la campagna Eu Poultry animerà i social con uno speciale showcooking guidato dall’Ambassador di campagna, Sonia Peronaci, accompagnata da alcune influencer italiane del settore food & lifestyle. Durante il Grigliata Day saà possibile condividere sui social i migliori scatti dei piatti realizzati postando foto e immagini con gli hashtag #grigliataday2021, #grigliailtuopollo e gli hashtag della campagna #Eupoultry #EnjoyItsFromEurope #Vivailpollo.

Un’iniziativa promossa nell'ambito della campagna europea Eu Poultry, sostenuta per il nostro paese da UnaItalia, dedicata alla carne bianca prodotta e allevata all’interno dell’Ue. Con il claim “Le nostre carni bianche, pollo e tacchino di alta qualità, dai nostri territori con le garanzie dell’Europa”, l’obiettivo della campagna è rafforzare la fiducia dei consumatori sulla qualità delle carni bianche dell'Ue, concentrandosi sull'importanza degli elevati standard europei, tra i più rigorosi al mondo, che sono garanzia di benessere animale, sostenibilità e sicurezza alimentare nella produzione di carni bianche. Le carni bianche continuano ad essere le preferite dagli italiani: più della metà degli italiani mettono pollo e tacchino in cima alle preferenze della fonte di proteine più consumate sulla loro tavola. Non solo alimenti centrali per una dieta equilibrata, le carni bianche sono apprezzate anche per la loro praticità e versatilità in cucina.

La campagna Eu Poultry è al secondo anno del suo percorso che, in continuità con il primo anno, si caratterizza per il suo forte carattere social, dinamico, “fresco”, in grado di coinvolgere un target giovane. Ecco, quindi, che il Grigliata Day rappresenta l’occasione migliore per celebrare l’eccellenza della filiera avicola 100% made in Italy.