Fake Meat: Assocarni e Uniceb replicano a Unionfood

"Il consumatore italiano dimostra di non gradire i prodotti spacciati come carne ma in realtà fatti mediamente di tanti ingredienti chimici e vegetali ultraprocessati". Lo affermano Assocarni e Uniceb, le associazioni che rappresentano la filiera italiana delle carni, rispondendo alle dichiarazioni di Salvatore Castiglione, responsabile Qualità e sicurezza Danone e Presidente del Gruppo Prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food - sulla crescita della fake meat e di prodotti analoghi a base vegetale (vedi articolo di EFA News). Una crescita che secondo Assocarni e Uniceb "è in realtà solo apparente in quanto tali prodotti, pur trovando spazio negli scaffali grazie a cospicui investimenti, girano poco perché il consumatore assaggiandoli tende poi a non ricomprarli".

Carlo Siciliani, Presidente Uniceb ritiene che "il settore dei prodotti di origine vegetale dovrebbe essere più creativo. Queste aziende dovrebbero lavorare su nuovi concetti di marketing, per ottenere il riconoscimento dei consumatori e risolvere il paradosso fondamentale dell'industria delle imitazioni vegetali. Un'industria che si sforza di diventare di tendenza non ha bisogno di costruire il proprio successo servendosi di un marketing incentrato su prodotti pre-esistenti e sulla lotta a questi ultimi!".

Luigi Scordamaglia, Presidente Assocarni, ribadisce che il meat naming rappresenta una vera e propria frode per il consumatore in quanto lo induce a credere di acquistare un prodotto ad alto valore nutrizionale con le proteine nobili della carne per trovarsi poi in mano un prodotto in cui spesso l’unica componente è l’acqua o vegetali ultraprocessati che di naturale non hanno più niente".