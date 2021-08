San Daniele: è "Aria di Festa"

Grazie all'impegno del Consorzio del prosciutto di San Daniele, l'evento in onore dell'eccellenza italiana si tiene nuovamente in presenza il 28 e 29 agosto, seppur in modalità ridotta.

Il Consorzio del prosciutto di San Daniele presenta per il 28 e 29 agosto 2021 un appuntamento per celebrare il prodotto dopo l’annullamento, per il secondo anno consecutivo, della manifestazione Aria di Festa a causa della pandemia. In attesa dell’edizione 2022, prevista per giugno prossimo, la città di San Daniele del Friuli si prepara a omaggiare il San Daniele Dop con un evento ad hoc pianificato dal Consorzio. L’attuale situazione consente di organizzare solo alcune delle attività caratterizzanti la storica festa del prosciutto, tra cui: visite guidate negli stabilimenti di produzione, corsi e laboratori di degustazione, showcooking e pic nic.

Come da tradizione, ogni anno vengono aperti al pubblico i luoghi adibiti alla produzione del San Daniele, dove i mastri prosciuttai mostreranno la tecnica che utilizzano da generazioni per la lavorazione e la stagionatura del prosciutto. Le 7 aziende aderenti alla manifestazione apriranno al pubblico per l’occasione e organizzeranno visite guidate a numero chiuso, permettendo ai 700 ospiti che si sono prenotati di visitare gli stabilimenti. Anche in questa occasione sono previsti laboratori educational rivolti al pubblico, per imparare le tecniche della degustazione e dell’analisi sensoriale del prosciutto, in abbinamento ai vini del Friuli-Venezia Giulia. In programma, inoltre, uno showcooking con il cuoco e personaggio televisivo Simone Rugiati e un talk con alcuni ospiti.

Per potenziare le attività di promozione dell’evento a medio e lungo periodo, il Consorzio aprirà le porte ad agenti di viaggio, tour operator, travel blogger, influencer e giornalisti. L’obiettivo è mostrare loro il legame indissolubile che unisce il prosciutto di San Daniele al territorio in cui viene prodotto, prendendo parte a esperienze e percorsi sensoriali a 360 gradi. Il tour si svilupperà su tre giorni e coinvolgerà altre località oltre la città del prosciutto. Inoltre, saranno accolti, all’interno delle attività programmate, i gruppi turistici già organizzati dalle agenzie di viaggio per il tradizionale appuntamento di giugno poi annullato. Per le serate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto, all’interno del parco del castello di San Daniele, si svolgerà un evento formato pic-nic a cui potranno accedere i 300 ospiti che hanno effettuato la prenotazione online, esaurendo i posti disponibili. Per quest’anno, non sono previsti stand gastronomici nel centro storico, mentre la mescita e le degustazioni saranno in capo a 8 esercenti del centro storico nei propri spazi. A corredo delle attività la zona del centro sarà arricchita da attività e iniziative in collaborazione con la città di San Daniele e le associazioni locali.

"L’impegno del Consorzio è mantenere l’appuntamento che da oltre 30 anni caratterizza San Daniele del Friuli coinvolgendo le realtà del territorio –amministrazione comunale, esercenti del centro storico e associazioni locali– per la promozione del Prosciutto di San Daniele e del suo luogo d’origine", ha commentato Mario Cichetti, direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele.