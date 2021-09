Gruppo Eurovo nel segno dell'innovazione a Cibus 2021

Gruppo Eurovo rafforza il suo storico legame con Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione made in Italy, partecipando alla XX edizione, che ha avuto inizio oggi 31 agosto a Parma e chiuderà il 3 settembre. L’azienda impegnata nella produzione di uova e ovoprodotti conferma la propria presenza in fiera per rilanciare il food italiano, uno dei principali motori dell’economia del Paese.

L’azienda ha ottenuto importanti risultati in termini di innovazione in ricerca & sviluppo, raggiungendo diversi traguardi nello sviluppo di un assortimento fortemente verticalizzato sulle richieste del mercato e sulle nuove tendenze, per essere sempre al passo con un settore in continua evoluzione. L’attenzione alle esigenze dei consumatori, sempre più sensibili alle scelte etiche e sostenibili delle aziende, si traduce nello sviluppo di linee ad alto valore aggiunto che rispecchiano i principi in cui crede il Gruppo: dall’impegno per il benessere animale, all’implementazione di best practices per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività di filiera, dal packaging fino ai processi produttivi.

Noi di EFA News, presenti a Cibus 2021 abbiamo intervistato Emiliano di Lullo, direttore Marketing e Trade Marketing dell'azienda, entrato nel Gruppo di recente (vedi articolo EFA News del 27-8-21).

Cosa si aspetta Eurovo da Cibus 2021? Quali le novità di quest'edizione?

"Partecipare alle fiere è come liberare l'energia compressa in una molla dopo averla trattenuta a lungo. La molla in questo caso è proprio il periodo di prova dovuto alla pandemia che abbiamo dovuto affrontare, e il fatto di non poter avere un rapporto diretto con i clienti è stato sicuramente penalizzante. E' difficile presentare online l'innovazione e costruire un business dal punto di vista prospettico. Cibus e le altre fiere europee sono per noi un trampolino di rilancio in Italia e di sviluppo potenziale in Europa. L'azienda ha basi solide dal punto di vista di capacità finanziaria e sta lavorando per evolvere il suo portafoglio prodotti. Lanciamo due nuovi prodotti di Naturelle Vita, rivoluzionaria linea 'functional food' pensata per consumatori attenti al proprio benessere. A Cibus 2021 presentiamo, infatti, l’albume fonte di vitamina C, D e zinco in bottiglia e le uova ricche di omega 3. Novità anche per le Naturelle Gourmet, brand extension che unisce qualità e innovazione, che amplia la propria offerta con la vera crema pasticcera pronta da gustare, prodotta con uova da allevamento a terra e latte 100% italiani, fresca e buona come fatta in casa".

Come opera e dove è presente l'azienda all'estero?

"Eurovo è già presente all'estero con politiche strategiche in Paesi che prevedono e replicano una presenza diretta sul territorio con meccanismi di filiera integrata. Si sta lavorando per sviluppare un business in Paesi come Spagna, Francia, Polonia, Romania, e in modalità strutturale quindi non con semplici tentativi. Non sempre c'è distribuzione, ma costruzione strategica di presenza sul territorio".

Che risultati ha ottenuto il Gruppo nei primi sei mesi 2021?

"La lettura dei dati di vendita del 2021 va confrontata con quella del 2019 perché nel 2020, periodo del lockdown, le uova sono state fra quelle categorie andate più a ruba. Quindi è chiaro che se ne sente un contro impatto dal punto di vista di volumi mancanti soprattutto nei mesi di marzo aprile e maggio. Ma l'azienda è solida e ha appena terminato questo periodo di assestamento. Il consumo delle uova non cala e si conferma come uno dei prodotti di largo consumo sempre presenti nella dispensa delle famiglie. E' di facile utilizzo, valido dal punto di vista nutrizionale ma anche dal punto di vista economico. E' una proteina sana e molto competitiva".