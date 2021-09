Salumi italiani: una bussola per il turismo

Dal Lard d’Arnad DOP della Valle d’Aosta al Salame S. Angelo IGP della Sicilia, l’Italia può essere percorsa da Nord a Sud seguendo l’itinerario tracciato dai salumi, una “bussola” che punta sempre sulla qualità. I mesi di settembre e ottobre sono ottimali per gite fuori porta o weekend alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane, souvenir ideali per prolungare anche a casa il sapore unico della vacanza. Il momento è quindi propizio per approfondire la conoscenza sulla varietà e le virtù dei prodotti di salumeria nostrani, approfittando anche dei suggerimenti, dei consigli d’uso e di consumo e dei “tips&tricks” sulla carne suina e i salumi forniti da Assica nel portale www.trustyourtaste.eu.

Chi sceglie le passeggiate Alpine fra i paesaggi mozzafiato della Valtellina non potrà perdersi la Bresaola della Valtellina IGP, mentre chi predilige come scenario la meraviglia delle Dolomiti patrimonio UNESCO potrà optare per lo Speck Alto Adige IGP. Scendendo lungo lo stivale, non può mancare una sosta in Emilia-Romagna, la regione col maggior numero di prodotti DOP e IGP d’Europa e patria di ben 14 prodotti a base di carne tutelati, fra cui il celeberrimo Prosciutto di Parma DOP o la gustosa Mortadella Bologna IGP. Ancora, i molti che si recheranno in Toscana, dove in questo mese si raggiunge il clou delle celebrazioni per l’anniversario della morte di Dante Alighieri (avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), potranno gustare e portarsi a casa come ricordo la Finocchiona IGP o il Prosciutto Toscano DOP.

A chi invece si sta ancora godendo il meraviglioso mare del Conero e la ricchezza dei borghi marchigiani suggeriamo di provare il Ciauscolo IGP per poi “terminare” questo viaggio gastronomico in Calabria, terra del Capocollo DOP che, insieme alla Soppressata DOP ed alla Salsiccia DOP, è il salume tipico per eccellenza dell'intera regione. Ma gli spunti e gli itinerari possibili sono infiniti. L’Italia detiene, infatti, il primato Europeo con ben 43 prodotti a base di carne tutelati, oltre il doppio della Francia (che ne ha 20), e ben più di Germania (18) e Spagna (17) senza contare le innumerevoli specialità locali o le ricette a base di carne suina che si sono affermate nei secoli in ogni Regione, con differenze che a volte variano da comune a comune, per un totale di circa 700 salumi diversi da nord a sud. E il numero pare essere una stima per difetto.

Queste e altre informazioni sono il focus di “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”, il progetto promosso da Assica con l’obiettivo di migliorare il grado di conoscenza e consumo consapevole dei prodotti agricoli UE, attraverso la promozione della cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto. Il Progetto ha durata triennale (2021-2024), si svolge in Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli nel mercato interno).