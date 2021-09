La Doria: la famiglia Ferraioli valuta la vendita dell'azienda

La Doria "è informata dell'intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di esplorare alternative di valorizzazione". Lo ha precisato la società, con riferimento alla notizia pubblicata stamattina da Mf in relazione all'assetto di controllo della società. Secondo il quotidiano finanziario si sta concretizzando l'offerta di un gruppo, finanziario o industriale, per rilevare il 63% dell'azienda, leader nella produzione di conserve e sughi, con 848 milioni di fatturato 2020, in mano alla famiglia.

"Per quanto a conoscenza della società le relative interlocuzioni sono tuttavia in una fase ancora preliminare. Come di consueto in questi processi, l'evoluzione e la tempistica delle interlocuzioni sono soggetti a variabilità per cui - si legge nella nota - la società si riserva ogni ulteriore opportuna comunicazione al mercato in funzione delle informazioni che risultassero disponibili".

Il mercato ci crede e il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo (+7%) dopo aver raggiunto un massimo intraday a 18,38 euro.

La capitalizzazione in borsa supera il mezzo miliardo e non sono molti i soggetti nazionali in grado di affrontare il costo dell'acquisizione.