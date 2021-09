Callipo sbarca nella Capitale

Callipo, azienda calabrese con una storia di 108 anni nelle conserve ittiche di qualità, fa rotta su Roma per l’apertura del primo flagship store “Callipo 1913” fuori dai confini calabresi. Dopo il successo in terra natale con i negozi monomarca di Cosenza (2017) e Reggio Calabria (2019) l’azienda storica prosegue il suo percorso di espansione sul territorio nazionale nel canale retail puntando sulla città eterna.

Via Cola di Renzo, strada regina dell’elegante rione Prati, è il nuovo indirizzo di gusto per appassionati gourmand e per i consumatori consapevoli, che ricercano prodotti di alta qualità. Un ambiente moderno di 75 mq, realizzato in collaborazione con lo studio Leonori Architetti, dove scoprire il mondo Callipo e i sapori tipici della Calabria: oltre 200 referenze tra cui le pregiate conserve ittiche note in tutto il mondo, la linea Callipo Dalla Nostra Terra con confetture, composte, miele, taralli e tanti prodotti tipici del territorio, una selezione di referenze della Callipo Gelateria come i tradizionali tartufi di Pizzo. A completare l’esperienza di acquisto anche una selezione di etichette di vini e birre artigianali calabresi.

EFA News, presente all'evento, ha incontrato Giacinto Callipo, quinta generazione della famiglia.

Cosa rappresenta l'apertura nella Capitale per un'azienda come Callipo?

"L’apertura dello store Callipo 1913 a Roma è per noi una grande soddisfazione perché ci permette di creare, fuori dai confini regionali, uno spazio dedicato in cui raccontare, direttamente ai nostri clienti, le nostre storie di mare e la nostra passione per i prodotti buoni e di qualità. E’ un importante tassello, un’ulteriore tappa del nostro sogno nel cassetto, quello di portare il brand nelle principali città italiane per creare luoghi in cui la suggestione delle tradizioni, che la nostra famiglia tramanda da 5 generazioni, si mescola con le innovazioni e le sempre svariate esigenze dei consumatori".

Secondo quanto riferito da Giacinto Callipo, lo store vuole essere il classico negozio "sotto casa", dove si viene accolti con familiarità e dove i prodotti diventano ambasciatori delle eccellenze di un territorio, "nel nostro caso la Calabria", afferma. "Il nuovo trend del mercato retail, infatti, mostra un rinnovato interesse verso i negozi di prossimità, in conseguenza ai cambiamenti alle abitudini causati purtroppo dalla pandemia. Si è tornati, dunque, a riscoprire il piacere di fare gli acquisti sotto casa, senza grandi spostamenti, ricercando prodotti di nicchia e di qualità che raccontano una storia”.

“La scelta di via Cola di Rienzo non è casuale", ha scritto a sua volta Pippo Callipo, amministratore unico dell'azienda. "Siamo legati a doppio filo con questa via e questa città. Negli anni 70, infatti, quando il mercato era ancora quasi esclusivamente locale, venne a farci visita in azienda il sig. Pietro Franchi della famosa gastronomia romana 'Franchi' che si trovava proprio in via Cola di Rienzo, a pochi civici di distanza rispetto a dove è ora ubicato il nostro store. Pietro Franchi, che era accompagnato da un suo fraterno amico, sig. Salvatore Zavettieri, di origine calabrese e di professione rappresentante, rimase colpito dal nostro prodotto e decise subito di ordinare 320 scatole da 5 kg ciascuna da portare nel suo tempio romano con cui allestì una scenografica vetrina natalizia che fu un gran successo. Da lì parti una fattiva collaborazione che ci permise di far apprezzare le nostre specialità nella capitale e di instaurare una proficua relazione, caratterizzata da amicizia e stima, anche con Salvatore Zavettieri che divenne 'ambasciatore' e promotore del tonno Callipo a Roma e dintorni. Con questo store siamo di nuovo nella via storica che ha segnato l’uscita di Callipo dai confini calabresi, ieri come oggi”, conclude Callipo.

Lo store è uno spazio eclettico, dove si fondono arte, creatività e sostenibilità. Tutti elementi che si ritrovano, ad esempio, nelle opere d’arte di Stefano Pilato di www.artpescefresco.com con alcuni pezzi della collezione “Pesci” realizzati con materiali di recupero. L’anima sostenibile si ritrova anche negli arredi realizzati con il recupero del pregiato legno delle Briccole di Venezia, pali di rovere che nei canali lagunari sono utilizzati per segnalare le vie d’acqua e le maree alle imbarcazioni.

Con Giacinto Callipo c'è tempo anche fare il punto sull'andamento dell'azienda, che è anche presente al di fuori dei confini nazionali. Nei primi sei mesi 2021 ha riportato una crescita del 12,5%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con un fatturato che si attesta a 37,4 milioni.

"Una crescita, quella dei primi sei mesi del 2021, spinta anche dall'export che vale per il 10% del fatturato globale dell’azienda e supera i 3,7 milioni con una crescita del 16,5% grazie all'ingresso in nuovi mercati come il Marocco e al consolidamento di altri quali Usa, Canada, Svizzera, Germania, che ha registrato un forte sviluppo nel canale del Food Service", spiega Giacinto Callipo a EFA News. "Per il futuro intendiamo continuare in questa direzione di espansione, garantendo un'offerta di qualità ai consumatori anche all'estero".