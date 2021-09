KitKat lancia una nuova limited edition

KitKat lancia l'edizione limitata Zebra e si fa portavoce di una generazione wild e avventurosa "che mette al centro la creatività, la diversità e la libertà di osare", comunica l'azienda. A partire da questo mese KitKat riveste il suo break con un pattern jungle dark & white, quale icona dello spirito avventuroso e fuori dall’ordinario di un nuovo stile di vita. A comporre le striature sarà un intenso cioccolato fondente combinato con cioccolato bianco a copertura del croccante classico wafer. Sarà distribuito all'interno di un packaging contemporaneo che nella grafica ne anticipa il contenuto.

Al centro del nuovo claim di KitKat Zebra c’è quindi l’avventura "Add a little adventure to your break". Un concept che interpreta una società in cui, dallo stile street ai generi musicali come la trap e all’indie, all’eccentricità che fa da sfondo ad ogni attitudine, la volontà è quella di stupire e di stupirsi togliendo qualsiasi freno alla creatività e alla trasgressione. Dal KitKat Rosa, al Matcha, passando per il Gold, il brand ha conservato comunque intatte quelle peculiarità che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Annalaura Giachetta, Marketing Manager della Divisione Dolciari Nestlé Italiana, ha dichiarato: “la categoria del food, prima ancora dello snack, sta vivendo, soprattutto negli ultimi anni, una rivoluzione mossa dalla ricerca sensoriale in fatto di gusti e accostamenti. Lo snack non fa eccezione. Ci rivolgiamo ad un pubblico giovane, nell’età e nell’anima, curioso e attento, aperto ed interessato a nuove esperienze. Questa è l’essenza della limited edition: offrire un’esperienza accattivante, fuori dall’ordinario, per un limitato periodo di tempo. Per 'aggiungere una piccola avventura al proprio break', per parlarne e condividerla con amici, per creare contenuto sui propri social. KitKat Zebra è proprio questo, un break fuori dall’ordinario per la nuova Wild Generation”.