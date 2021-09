Bruxelles mood a Torino col Tripel B Fest “Casa Belgio”

Lo spirito frizzante, allegro e anticonformista della città di Bruxelles sta per approdare a Torino in occasione della sesta edizione del Tripel B Fest “Casa Belgio”, evento dedicato alla birra belga, la cui tradizione secolare è iscritta dal 2016 nel patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. Il Tripel B Fest si svolgerà nella location dei Docks Dora da giovedì 7 a domenica 10 ottobre ed è organizzato da Tripel B, società nata dalla passione di 3 coppie italo-belghe che si sono impegnate non solo per importare in Italia le etichette più pregiate, ma anche per promuovere in senso lato la cultura della birra.

Un focus particolare quest’anno sarà dedicato proprio alla produzione della regione di Bruxelles Capitale. Sabato 9 ottobre si svolgerà una cerimonia ufficiale con le istituzioni, patrocinata dall’ambasciata belga a Roma. In programma due eventi degustazione, venerdì 8 e sabato 9 ottobre, coinvolgendo anche gli agenti di viaggio affiliati aa uno specifico tour operator e altri rappresentanti dell’industria turistica, per stimolare la ripresa dei viaggi da e per Bruxelles. Allo stesso modo parteciperanno istituzioni, imprese, associazioni e aziende interessati alle opportunità offerte da Bruxelles per l’organizzazione di eventi e convention. Intenditori e appassionati di birra, potranno dunque scoprire antiche storie, leggende e segreti legati agli storici birrifici della città ed imparare i rudimenti della degustazione professionale che coinvolge, oltre al gusto, anche vista e olfatto.

Nel corso dei quattro giorni del festival si alterneranno quattordici mastri birrai che presenteranno le loro creazioni al pubblico: saranno più di 70 le etichette disponibili, accompagnate dalle eccellenze gastronomiche italiane. Tanti anche gli eventi collaterali: i tifosi di calcio, ad esempio, potranno assistere giovedì 7 ottobre al match tra Belgio e Francia, valevole per la semifinale di Nations League. Davanti al maxischermo, sarà servita la Big Rom, birra creata in onore del bomber dei Diavoli Rossi, Romelu Lukaku: scura, ricca di gusto, complessa ma ben bilanciata, con una base maltata solida e un aroma ben evidente di caramello scuro, melassa e lievito.