Le eccellenze agroalimentari umbre a Eurochocolate

La regione Umbria sarà tra i principali protagonisti della 27esima edizione di Eurochocolate che si terrà dal 15 al 24 ottobre prossimi presso il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, Perugia. Sono ben tre i progetti, voluti dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale per l’Umbria, che accenderanno i riflettori sui prodotti tipici umbri, di qualità e certificati e le eccellenze umbre: l’installazione Andiamo al Nocciòlo, un ricco programma di degustazioni guidate e la mostra relativa al contest fotografico Angolo di Campo.

Novità assoluta di quest’anno a Eurochocolate, l’installazione di un piccolo noccioleto, volta a valorizzare un prodotto italiano di eccellenza fortemente legato al mondo del cioccolato e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante anche all’interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola, incentivata dalla regione attraverso il programma di sviluppo rurale. Posto esternamente, all’ingresso dell’evento, un percorso tra vere piante di nocciòlo, dagli 80 cm di altezza fino al loro massimo sviluppo che può superare i 3 metri, fungerà da corridoio di accesso principale alla manifestazione. L’allestimento sarà realizzato in collaborazione con Umbraflor e fondazione per l’istruzione agraria in Perugia. Un focus speciale sarà dedicato alla nuova varietà di nocciola made in Umbria: la tonda Francescana, frutto della ricerca del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’università degli studi di Perugia e prodotta dal vivaio della fondazione per l’istruzione agraria in Perugia.

Spazio anche ai prodotti tipici umbri: dall’olio extravergine di oliva Dop, alla lenticchia di Castelluccio di Norcia Igp, passando per il farro di Monteleone di Spoleto Dop e la patata di Colfiorito Igp, fino ai vini umbri Doc e Docg. Condotte dai maestri pasticceri e cioccolatieri di Eurochocolate, saranno venti le degustazioni in programma, pronte a proporre diversi abbinamenti, come le praline al cioccolato ripiene di crema all’olio, i tartufini di cioccolato e lenticchie, le ciambelline di patate al cacao o la crostata di farro con ganache al cioccolato. Sempre presso il padiglione Chocolate Experience sarà inoltre possibile visitare la mostra dedicata alle foto vincitrici del contest #AngolodiCampo - edizione 2021, promosso dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2022.