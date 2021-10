La scuola del cioccolato Perugina porta Bake Off Italia a Perugia

La scuola del cioccolato Perugina insieme al suo maestro Alberto Farinelli hanno invitato Bake Off Italia nel cuore di Perugia per celebrare un ingrediente per cui tutti conoscono la città: il cioccolato. Proprio a Perugia, nel 1907, nasceva infatti Perugina, e qui è presente anche la Casa del Cioccolato Perugina, al cui interno trova spazio la scuola. Gli aspiranti pasticceri di Bake Off – Dolci in forno, il cooking show targato Bbc, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, e due dei tre giudici, Ernst Knam e Damiano Carrara, insieme alla conduttrice Benedetta Parodi, si sono recati, in occasione della quinta puntata dello show, a Perugia.

Le tre prove previste nel programma, prova tecnica, prova creativa e prova a sorpresa, sono state tutte a base di cioccolato. Dopo la prima parte creativa, in cui i pasticceri sono stati valutati per la rivisitazione del tris di Knam (una leggera mousse ai tre cioccolati), i concorrenti si sono recati a Perugia per la seconda, quella tecnica. Ad attendere i partecipanti e dare il benvenuto è stato il maestro cioccolatiere Alberto Farinelli. Il maestro ha presentato il dolce simbolo della città che i pasticceri avrebbero dovuto cucinare il giorno seguente: la Ciaramicola che, da tradizione, però, non prevede il cioccolato.

La Ciaramicola è infatti una ciambella bianca e rossa, i colori di Perugia, coperta da cinque pinnacoli di meringa bianca, che ricordano i cinque rioni della città, e decorata con dei confettini colorati. Si prepara soprattutto nel periodo pasquale ma si fa notare tutto l’anno nelle vetrine di ogni pasticceria. Gli aspiranti pasticceri sono stati messi alla prova non con la rivisitazione di questo dolce al cioccolato di Ernst Knam, “la Ciaramicolen”. L’impasto della ciambella non viene in questa versione modificato ma ad esso viene aggiunto il cioccolato in pezzi e una bagna all’alchermes dopo la cottura e una crema al cioccolato in cottura, che rende protagonista del dolce l’ingrediente. La torta è poi glassata bianca in onore del colore originale (la meringa bianca) e decorata con una coulis di lamponi.

Una volta conclusa anche la seconda prova i concorrenti sono ritornati al tradizionale tendone per affrontare la sfida a sorpresa preparata dal terzo giudice Clelia d'Onofrio: la realizzazione di dolci al cioccolato su stecco. In tutte e tre le prove gli aspiranti pasticceri hanno utilizzato il Perugina Granblocco.