Sostenibilità. Il bilancio sociale di VéGé al tempo del Covid-19

Gruppo VéGé, il primo Gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia e quinto player nazionale nel canale Dettaglio, ha presentato la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità relativo agli esercizi 2019 e 2020, disponibile da oggi sul sito internet www.gruppovege.it. Oltre alla rendicontazione delle performance economiche, ambientali e sociali, infatti, la novità del documento è rappresentata da un’articolata riflessione su quella che è stata la risposta di Gruppo VéGé alle sfide poste dall’incalzare dell’emergenza sanitaria.

“C’è soddisfazione nel presentare i risultati raggiunti in un anno del tutto fuori scala come il 2020. Aver chiuso l’anno con un incremento di oltre il 10% del fatturato al consumo e un tasso di crescita del 4,2% rispetto al 2019 ha un valore che travalica la sfera puramente economica”, ha sottolineato Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé. “In una realtà che mai nessuno avrebbe potuto immaginare prima, siamo stati chiamati a confrontarci con sollecitazioni senza precedenti, in primis per garantire la coesione sociale nei territori attraverso i punti vendita delle nostre Imprese e per dispiegare risposte efficaci alle nuove tendenze di consumo e modalità d’acquisto imposte dalla pandemia. I risultati mostrano che da questa esperienza ‘in terra incognita’ siamo usciti rafforzati, con una maggior consapevolezza dell’identità di Gruppo e progredendo nell’allineamento dei nostri obiettivi di sostenibilità a quelli dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

Per quanto riguarda l'impatto economico, il fatturato consolidato al consumo, è balzato dai 7,5 miliardi di € di chiusura 2019 a quota 11,28 miliardi di €, facendo segnare per il settimo anno consecutivo una crescita in doppia cifra, grazie anche dall’ingresso di 4 nuove grandi imprese. Con 33 imprese mandanti e oltre 3.400 punti vendita per 2,5 milioni di mq. di superficie commerciale complessiva, Gruppo VéGé si colloca al terzo posto in Italia per numero di pdv e occupa la quinta posizione nel canale Dettaglio con una quota di mercato del 7%.

Impatto ambientale. Le iniziative che stanno portando avanti riguardato ogni aspetto delle attività: riduzione degli imballaggi attuata intervenendo sul packaging design e privilegiando l’impiego di materiali da riciclo, biodegradabili e/o compostabili, efficientamento energetico di punti vendita e CE.DI., gestione dei rifiuti e l’ottimizzazione della logistica che ha permesso di ridurre ulteriormente i consumi di carburante e le emissioni inquinanti nella movimentazione delle merci.

Sulla sicurezza alimentare e lotta allo spreco, Gruppo VéGé ha tradotto i Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU in progetti innovativi, come Ohi Vita, la nuova gamma benessere che propone a prezzi accessibili prodotti biologici e funzionali che rispondono a tutte le esigenze nutrizionali dei consumatori. Attenzione anche a un’informazione in etichetta più chiara e dettagliata su provenienza, ingredienti, lavorazioni e modalità di conservazione. Ne è esempio l’intesa con Too Good To Go e l’adesione al Patto Contro lo Spreco Alimentare.

Sul fronte delle persone, salute e sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano una priorità per Gruppo VéGé che a fronte dell’incalzare dell’emergenza sanitaria ha attivato una serie di iniziative che hanno permesso ai dipendenti e ai collaboratori dei punti vendita di continuare a lavorare in maniera efficiente, pur con tutte le dovute precauzioni.

