Andriani rilancia sul welfare aziendale

Andriani S.p.A. Società Benefit, azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food, nota al grane pubblico per i prodotti a marchio Felicia, nella settimana dedicata alla salute mentale ha inaugurato il progetto Ben-Essere, in allineamento con i valori e gli obiettivi di Empowering People, con lo scopo di agevolare una vita lavorativa e personale il più possibile positiva ed equilibrata. In concreto, il progetto mette a disposizione delle proprie persone percorsi di sensibilizzazione e di prevenzione che mirano al miglioramento dello stato di salute fisica attraverso colloqui individuali con il medico aziendale per un’anamnesi completa; un servizio di supporto psicologico, tramite un numero verde benessere attivo 24/24 h e 7/7 giorni, che consente di ricevere sostegno psicologico a distanza in modo gratuito, anonimo e confidenziale; il monitoraggio di parametri specifici e delle condizioni di rischio per la prevenzione di malattie cardiovascolari.

Ben-Essere, che sarà oggetto di ulteriori implementazioni nel corso del 2021, in coerenza al principio “Felicità sul lavoro, pensiero positivo” secondo il quale Andriani ha dato vita allo Smart Building, luogo di lavoro dove gli spazi sono ripensati secondo i principi dell’Activity Based Working e costruiti intorno alle persone, va ad aggiungersi al già avviato programma Andriani Wellness, che propone corsi di risveglio muscolare, stretching, cardio-fitness e yoga, e percorsi nutrizionali personalizzati per una sana alimentazione.

“Come azienda siamo quotidianamente impegnati nel promuovere internamente il concetto di benessere attraverso la coltivazione di emozioni positive, il coinvolgimento in attività dense di significato per favorire il senso di realizzazione e il pensiero laterale. Vogliamo valorizzare i collaboratori per costruire insieme un ambiente di lavoro sano e, di conseguenza, più produttivo”, dichiara Mariangela Candido, HR & Organization Director.