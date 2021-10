Bolzano. Verso Agrialp 2021

La fiera agricola alpina più importante della regione Trentino Alto Adige ritorna da giovedì 18 a domenica 21 novembre 2021 nei padiglioni di Fiera Bolzano.

“Siamo qui per voi” - questo il claim dell’edizione 2021, nato per sottolineare l’intento principale di Agrialp: esserci per i contadini e gli agricoltori della Regione e non solo, mettendo così in evidenza l’importanza di questo settore economico per l’intero territorio.

Durante i quattro giorni di manifestazione - si legge in una nota - si cercherà di dare una risposta sul futuro del settore, unendo l’esposizione dei prodotti più innovativi ad un programma informativo stimolante e attuale. La formula è vincente, con oltre 400 aziende espositrici nazionali ed internazionali che presenteranno i più moderni macchinari e le migliori attrezzature per l’agricoltura, la silvicoltura, l’allevamento, la frutticoltura, la viticoltura e la produzione del latte.

Un’intera giornata, venerdì 19 novembre, sarà dedicata alla sostenibilità e alla vendita diretta. Tra gli highlight la presentazione di Direttissima, nuovo punto d’incontro – reale e digitale - per lo scambio diretto di prodotti e servizi, know-how e idee per un'agricoltura più sostenibile in arrivo a Fiera Bolzano a febbraio 2022.