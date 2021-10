Assica porta a TuttoFood il progetto "Trust Your Taste"

Assica (associazione industriali delle carni e dei salumi) si presenterà a TuttoFood con il progetto “Trust Your Taste, Choose European Quality”, che mette al centro i valori, per proporre un nuovo modello di filiera. TuttoFood, si terrà a Milano dal 22 al 26 ottobre.

L'associazione, partner della fiera dal 2013, sarà presente con un proprio stand (Pad. 6, stand H16-H20) per fornire informazioni sul settore, incontrare le aziende e gli operatori della filiera del mondo carni e salumi e spiegare il supporto che fornisce attraverso i suoi servizi alle imprese. Davide Calderone, direttore di Assica: "I nostri associati si aspettano di fare business in fiera, di incontrare i buyer internazionali, di incontrare gli operatori proprio come un'occasione molto importante per sviluppare il proprio mercato. La fiera è un'occasione irrinunciabile per creare business, per individuare possibilità di crescita, per generare investimenti e portare i nostri prodotti soprattutto all'estero”.

“Trust Your Taste, Choose European Quality” mira a diffondere alcuni valori e concetti chiave, come la qualità della produzione dei salumi, ottenuta nel rispetto degli standard europei, la sicurezza alimentare, il benessere animale e più in generale il concetto di produzione sostenibile, che sono attualmente fra gli aspetti più dibattuti in Europa. Il progetto ha durata triennale (2021-2024), si svolge in Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito del regolamento (Ue) 1144/2014.

A TuttoFood, l'associazione terrà tre appuntamenti per gli operatori del settore: il primo workshop, dal titolo “Export in salsa Brexit” (23 ottobre - Retail Plaza, ore 15.30), affronta il tema della libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali fra Europa e Regno Unito, dopo l’uscita di quest’ultimo dal mercato unico europeo. Seguirà poi “Il consumo dei salumi in Italia: dati, trend e novità dal mercato” (24 ottobre - Retail Plaza, ore 17.00), un focus sul mercato italiano dei salumi, con un’analisi dei consumi e delle principali tendenze in atto, realizzato in collaborazione con Iri, società di ricerche specializzata in big data, analytics e insight. Chiuderà il ciclo di incontri un workshop tecnico dal titolo “Pratiche sleali nella filiera agroalimentare: i passi avanti” (25 ottobre – Retail Plaza, ore 15.30).