Angem (ristorazione collettiva) rientra in Fipe

Il consiglio direttivo di Fipe-Confcommercio ha dato il via libera all’ingresso nella federazione italiana dei pubblici esercizi di due importanti realtà del settore, Angem, l’associazione nazionale della ristorazione collettiva, e "Gli Storici", il sindacato dei locali che svolgono la loro attività da almeno 70 anni.

Se nel caso dei locali storici si tratta di un debutto assoluto, che arriva a meno di 4 mesi dalla nascita dell’associazione, per Angem, principale rappresentante della ristorazione collettiva, mense scolastiche, aziendali e refezione ospedaliera, in grado di servire oltre 1,5 miliardi di pasti l’anno a 11 milioni di italiani, si tratta di un ritorno a casa. Un ritorno strategico anche perché porta con sé un mercato dal valore complessivo pre pandemia stimato in 6,5 miliardi di Euro e che conta oltre 80mila addetti.

“Nel complicato e prolungatamente incerto contesto economico attuale", sottolinea il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, "l’ingresso nella Federazione dei più importanti gruppi della ristorazione collettiva appare un segnale forte per il mondo della rappresentanza e, soprattutto, un passaggio utile per il mondo dell’impresa. Sappiamo infatti bene che oggi più che mai è necessario lavorare insieme, creando integrazioni e sfruttando economie di esperienza, per affrontare temi ampi che vanno dagli appalti alla legislazione di settore, dai contratti di lavoro alla promozione dell’educazione alimentare. Se infatti le associazioni d’impresa non si improvvisano nell’emergenza, proprio nei momenti difficili possono dimostrare tutto il loro valore: quello di Angem in Fipe non è dunque un 'ritorno al passato' delle nostre associazioni, quanto invece un autentico passo in avanti per le imprese, un 'ritorno al futuro” per la nostra rappresentanza.

Discorso simile per quanto riguarda l’associazione “Gli Storici” (caffè e ristoranti storici d'Italia), nata il trenta giugno scorso. "La costituzione dell’associazione Gli Storici nel contesto di Fipe", conclude Stoppani, "è emblematico della vera e propria funzione culturale che il nostro settore esercita in un Paese come l’Italia. Dai pubblici esercizi, luoghi di incontro di poeti, politici, rivoluzionari e artisti è passata infatti tanta storia materiale d’Italia, ma non solo: bar e ristoranti incorporano il valore e i valori di una componente fondamentale della nostra cultura, dello stile di vita italiano e della nostra immagine all’estero, quella enogastronomica".