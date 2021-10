Bennet prosegue percorso di crescita sostenibile

Con la seconda edizione del bilancio di sostenibilità, rendicontazione relativa al 2020, Bennet, azienda tra i leader nel settore degli ipermercati e dei centri commerciali con sedi in tutto il nord Italia, continua il percorso avviato lo scorso anno. Adriano De Zordi, Ad del Gruppo ha commentato: "il bilancio sottolinea la concretezza degli obiettivi di qualità e innovazione che ci siamo dati e dei risultati che abbiamo ottenuto. Tale percorso è stato confermato anche nel processo di crescita che ha portato nel 2020 all’acquisizione di 9 punti vendita ex Auchan passati sotto la nostra insegna. Benché molto impegnati a integrare i nuovi negozi nella strategia commerciale, siamo infatti riusciti a generare risultati notevoli sul terreno della sostenibilità. A conferma di una responsabilità assunta con convinzione”.

Il 2020 di Bennet registra 7.722 dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, di cui 2.272 nella fascia dei nuovi ingressi (il 60% con meno di 30 anni). Nel complesso l’azienda ha erogato quasi 23.000 ore di training, avviando anche progetti per accrescere la professionalità delle squadre interne nell’area del fresco. Aumentare il numero di prodotti a marchio con percorso di certificazione è stata una promessa gestita con efficienza: a fine 2020 le referenze Bennet certificate erano 282, con un balzo incrementale del +45% rispetto al 2019.

L’efficientamento dei consumi, da quelli idrici a quelli energetici, è stata la strada su cui l'azienda ha concentrato i propri interventi per la salvaguardia del pianeta. A fine anno il prelievo di acqua è stato del 21% più basso rispetto al 2019, e la media di acqua utilizzata per punto vendita è scesa del 23,7%. Il 99% dei consumi di energia del gruppo è legato alla gestione degli impianti nei punti vendita, una performance che è stato oggetto di continuo miglioramento e ha portato a una riduzione di energia consumata in media per punto vendita dell’1,4%. Anche le emissioni complessive di CO2 di Bennet nel 2020 sono calate, arrivando a -10,4% in media per punto vendita.

Rientrano nelle iniziative volte a rendere la mobilità più sostenibile anche l’installazione di 26 nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche, eseguita in partnership con EnelX e Be Charge. Sommandosi ai 9 già operativi, il numero totale dei dispositivi attivi nei punti vendita Bennet sale a 35, quattro volte la disponibilità del 2019.