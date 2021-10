La Linea Verde emette minibond per 15 milioni di euro

La Linea Verde, Società Agricola Spa, ha emesso un minibond di 15 milioni di euro, con garanzia Sace Green, sottoscritto da UniCredit. Il prestito obbligazionario ha durata settennale e ha lo scopo di supportare il programma di sviluppo aziendale che prevede importanti interventi di riqualificazione della filiera produttiva, tramite l’adozione di tecnologie ad alta intensità d’innovazione destinate a migliorare il livello di efficienza e flessibilità nelle fasi di lavorazione.

La Linea Verde, basato a Manerbio (BS), è un produttore nazionale di prodotti ortofrutticoli freschi e pronti al consumo . Ha 3 stabilimenti italiani a cui si sono aggiunti 5 siti produttivi strategicamente dislocati in Europa, vicini alle aree di coltivazione delle insalate: 3 in Spagna, 1 in Francia e 1 in Serbia. È presente nel banco frigo del reparto ortofrutta del canale retail in quanto produce con il brand Dimmidisi e con i marchi della grande distribuzione europea, in primis insalate in busta, ma anche piatti pronti freschi a base vegetale e bevande fresche. Vende i propri prodotti in 25 paesi europei, ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato di 315 milioni di euro.

“Con questa operazione l’azienda intende sostenere un progetto denominato “Fast Farm to Fork”, un piano industriale triennale dedicato al rinnovamento tecnologico del gruppo, che ha come focus la sostenibilità dei processi produttivi, ha spiegato Domenico Battagliola, AD di La Linea Verde Società Agricola S.p.A.

“Siamo molto fieri di aver strutturato il primo minibond di UniCredit in Italia corredato da garanzia Sace Green, a dimostrazione dell’attenzione particolare alla sostenibilità che ci accomuna con La Linea Verde – ha affermato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. I numeri in Lombardia sono gratificanti, come testimoniato dagli oltre 100 milioni di euro in termini di volumi complessivi sottostanti alle emissioni di questo strumento di capital market da parte di 17 Pmi lombarde".