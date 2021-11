Ieg: inaugurata a Vicenza Cosmofood

Il network dei professionisti Horeca del Triveneto si ritrova a Cosmofood 2021, ottava edizione dell’appuntamento fieristico cardine per il business out of home nel nord-est firmato Italian Exhibition Group. Da ieri fino a mercoledì 10 novembre la Hall 7 del quartiere fieristico di Vicenza accoglie la filiera del foodservice per quattro giornate di business, formazione e aggiornamento dedicate in esclusiva agli operatori di settore.

Al talk di inaugurazione su “La ristorazione del Triveneto tra ripartenza e nuove sfide”, sono intervenuti Corrado Peraboni, ad Italian Exhibition Group, Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, Rocco Pozzulo, presidente FIC – Federazione Italiana Cuochi, e Valter Crema, presidente Unione Cuochi del Veneto. “Apriamo Cosmofood, manifestazione che ben sintetizza la strategia glocal di IEG per il settore Horeca”, ha detto Peraboni. “Da un lato la nostra attività internazionale tocca aree mondiali cruciali. Dall’altro la mirata attenzione ai territori che presidiamo fattivamente nell’ottica di sostenere l’economia regionale, tanto più in un’area, quale quella del Triveneto, ricchissima di hotel, ristoranti e locali”.

In fiera spazio alle novità e alle tendenze dal mondo della produzione e della distribuzione, per un’offerta espositiva che abbraccia l’intera filiera. Per l’enogastronomia produttori di caffè di riferimento del territorio: le vicentine Caffè Vero e Caffè Carraro, poi Caffè Pedron (Padova) e Caffè del Caravaggio (Brescia); Frigovicenza per la produzione di dessert e pizze artigianali surgelate; dall’Emilia-Romagna la modenese Menù con oltre mille referenze e un know-how tecnologico per mantenerne la freschezza; MR. Pinsata con le basi per pinsa, focaccia, pala romana, panini. E ancora eccellenze della distribuzione come la padovana Interbrau, riferimento nazionale per le specialità birrarie di qualità. Per i macchinari e le attrezzature le realtà vicentine della distribuzione d’eccellenza come CRV s.a.s. di Muraro Dino per le attrezzature Angelo Po, Extra Cooking Systems per brand leader del settore come Carpigiani e Lainox, La Ristoservice per marchi di qualità come Rational, Winterhalter, Irinox e altri, la toscana Toscarredi con la sua gamma di friggitrici senza cappa. E ancora forniture per l’arredo dei locali con la veronese Cecchetto, abbigliamento per il personale di sala e cucina, software e soluzioni tecnologiche a servizio degli esercizi food&beverage di ogni tipologia e dimensione.

Mercoledì 10, giornata conclusiva della manifestazione, le fasi finali de “Il Miglior allievo del Veneto”. Organizzato da Unione Cuochi del Veneto, il concorso vedrà sfidarsi ai fornelli sette giovani talenti, ciascuno in rappresentanza di una provincia della regione. Al vincitore l’accesso diretto alle finali dei Campionati della Cucina Italiana che si svolgeranno in occasione di Beer&Food Attraction 2022, evento IEG in scena dal 20 al 23 febbraio alla Fiera di Rimini.