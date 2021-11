Startup: Boniviri premiata ad Impact Award di Nisb

La relazione di impatto 2020 di Boniviri, start up siciliana e società benefit, è stata premiata ad Impact Award di Nisb (network italiano delle società benefit), il concorso che ha l’obiettivo di valorizzare le società di benefit e sensibilizzare sull’importanza della valutazione dell'impatto come strumento di gestione e misurazione di un progetto imprenditoriale. L'azienda si è aggiudicata il secondo posto distinguendosi, in particolare, per l’approccio serio e rigoroso alla sostenibilità che, come evidenzia Nisb nella motivazione del premio, si traduce nell’aver “realizzato una valutazione di impatto in grado di approfondire e chiarire gli aspetti sottesi ai differenti elementi del percorso della valutazione, offrendo anche una chiara visione di insieme (impact map)”.

Boniviri ha scelto di adottare, già dalla fondazione, la qualifica giuridica di società benefit: “la società vuole contribuire a contrastare l’abbandono dell’attività agricola dei piccoli imprenditori agricoli, a combattere il cambiamento climatico, a ridurre gli sprechi della produzione e del packaging in ottica di economia circolare e a creare una piattaforma di comunicazione e collaborazione tra consumatori e produttori”.

Per dare sostanza agli obiettivi ambientali e sociali, la start-up ha svolto un esercizio di pianificazione che si è tradotto in una mappa dell’impatto (Impact Map) realizzata sulla base degli SDGs (Sustainable Development Goals). Il report descrive i risultati raggiunti nei primi mesi di attività, tra i quali: il coinvolgimento di dieci aziende agricole locali; lo sviluppo dell’accordo quadro che determina precisi standard di qualità e sostenibilità che i coltivatori si impegnano a rispettare quando aderiscono al progetto; lo sviluppo di un packaging eco-friendly, la bottiglia di olio extravergine d’oliva da 750 ml e la compensazione della carbon footprint della stessa; lo sviluppo del sito web con il blog “l’Oleoteca” e il lancio dei canali social media per dare visibilità alle aziende partner.