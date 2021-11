La pausa è un momento di riposo, di break, di sospensione, ma al sud è un po' di più e "Casa Surace, ironica e irriverente proprio come il celebre snack KitKat, realizza una campagna social che è la simpatica fotografia delle pause vissute in Italia, raccontando come gli Italiani vivono il momento del break", si legge in una nota stampa.

KitKat, infatti, fa vivere la pausa in tutta Italia attraverso lo humor del gruppo Casa Surace, un fenomeno dei social nato per gioco da un gruppo di amici e coinquilini nel 2015 e diventato in breve tempo una vera e propria casa di produzione. Proprio loro saranno protagonisti della campagna social “How do you Break?” #Pigliati Na’ pausa, per raccontare in maniera ironica e irriverente come viene vissuto il momento di pausa in Italia. Realizzeranno inoltre tre dirette Instagram coinvolgendo in prima persona gli utenti lasciandogli uno spazio per raccontarsi.

La pausa lungo tutto lo stivale assume un valore diverso: ognuno vive i break a modo suo, così come dichiara anche l’ormai noto “Pasqui” di Casa Surace in uno dei video “prendersi una pausa è una filosofia di vita”. La pausa al sud è infatti vissuta come una questione quasi filosofica: chi l'ha detto che fare pausa rende meno produttivi? Anzi, è proprio la “filosofia della pausa”, fatta al momento giusto, che può portare a risultati inaspettati nel confronto comico tra nord e sud. Da novembre fino alla Befana, l'azienda racconterà agli italiani come vivere il break con leggerezza durante il caotico via-vai delle festività natalizie, attraverso i contenuti social della campagna.