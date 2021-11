Despar centro sud accelera sul digitale

E-learning e formazione on the job: Maiora, azienda concessionaria del marchio Despar nel Centro Sud, punta sulle sue risorse umane e conferma l’attenzione alla crescita professionale dei propri collaboratori con una duplice sfida: riproporre la formazione in presenza ma arricchita e potenziata dalla significativa esperienza dell’e-learning. Una modalità blended, nella quale partecipanti e docenti traggono il massimo vantaggio sia dal confronto diretto sia dalle potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici in una dimensione phygital.

Tra le principali novità in tal senso, la nascita di una piattaforma digitale per l’apprendimento (a cura di Ahoc Retail), concepita a livello nazionale in accordo con il consorzio Despar Italia. Il primo corso a partire sulla piattaforma sarà destinato allo sviluppo professionale degli Store Manager, ma sono già previsti percorsi diretti ad addetti alle vendite e dei reparti freschi. Al termine del percorso è previsto un test conclusivo di validazione in base al quale l’utente riceverà, direttamente dalla piattaforma digitale, il certificato di abilitazione a Store Manager Despar.

Approccio innovativo anche nella formazione in presenza nei punti di vendita: è infatti stato avviato un tour formativo tra Campania e Calabria che vede la partecipazione di un gastrosofo. L’esperto, che visiterà in totale 13 negozi, mette in campo il suo approccio che coniuga arte culinaria e filosofia per incrementare le competenze degli addetti ai reparti salumi e formaggi). Un percorso che diventa anche occasione di divulgazione e di informazione per i consumatori, che possono assistere alle lezioni tenute nei punti vendita e diventare maggiormente consapevoli dei prodotti in vendita e delle loro caratteristiche.

"Per oltre un anno, non abbiamo potuto fare a meno della tecnologia, indispensabile e necessaria per proseguire i nostri obiettivi di sviluppo commerciale e crescita professionale", sottolinea Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora. " , forti di questa esperienza e consci del suo ruolo e potenziale, abbiamo trovato nella modalità didattica ibrida la giusta strada da percorrere per garantire una formazione adeguata e completa ai collaboratori e confermare il nostro ruolo nella GDO".