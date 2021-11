Se anche Capitan Findus diventa veg

Dalla finta carne al finto pesce. Dopo burger, polpette e nuggets, arrivano da Findus (Nomad Foods), i bastoncini vegetali, una novità per il mercato italiano. A base di fiocchi di riso, i nuovi bastoncini della gamma Green Cuisine, "puntano a riproporre il sapore degli iconici bastoncini di pesce del celeberrimo Capitano, fonti di proteine e omega 3", comunica l'azienda. Che dovrà, si spera, riconsiderare lo storico spot, a meno di non voler far passare l'idea che le verdure si peschino in mare.

La gamma è stata pensata per chi è in cerca di alternative alle proteine animali meno "costose" per l’ambiente, senza rinunce in fatto di gusto e nutrienti. A portarla in tavola sono state circa 1 milione di famiglie italiane per oltre il 90% famiglie e millennials. Secondo l'azienda, la linea Green Cuisine, lanciata lo scorso anno, ha triplicato le vendite rispetto al 2020 e raggiungendo il 26% del mercato nel segmento “meat free” e con la previsione di chiudere l’anno con un raddoppio di fatturato.

In Italia il piatto veg preferito dell'azienda è il burger vegetale; in Inghilterra tra le preferenze spiccano le polpette e in Germania proprio i bastoncini sono tra i prodotti più amati, lanciati in anticipo sul mercato tedesco. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dalla linea Green Cuisine", commenta Steven Libermann, General Manager Findus Italia, "i consumatori italiani hanno apprezzato la nostra proposta che si rivolge a tutti, non solo a chi segue una dieta vegetariana o vegana, ma a chiunque voglia adottare scelte più sostenibili a tavola ma senza scendere a compromessi in fatto di gusto. Stiamo investendo molto in termini di ricerca e sviluppo su questo brand e abbiamo l’ambizione di arrivare, a livello di Gruppo, ad un giro d’affari di 200 milioni di Euro con Green Cuisine entro il 2025 e di passare da 2,5 miliardi a 3 miliardi di fatturato, includendo anche il pesce e la verdura, che rappresentano il core business dell'azienda".