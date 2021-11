Le Dop casearie italiane protagoniste a Expo Dubai 2020

“Dopo un periodo complesso come quello vissuto in questi ultimi due anni a causa dell'emergenza sanitaria, tornare a vivere in presenza eventi internazionali come questo è davvero importante e rappresenta un forte segnale di ripresa e ripartenza. Expo Dubai è l'occasione perfetta per mostrare la forza del made in Italy, l'eccellenza dei nostri prodotti Dop e la capacità di fare rete”. Questo il commento di Renato Zaghini, presidente del Consorzio di tutela del Grana Padano, a quasi due mesi dall’apertura di Expo Dubai 2020.

Qui il Grana Padano, Afidop e la collettiva di Consorzi di tutela del Gorgonzola Dop, della mozzarella di bufala campana Dop e del pecorino romano Dop, hanno avuto il loro spazio all'interno di M-Eating Italy, un Fine Dining Restaurant per i visitatori e area business per gli eventi privati, pensato per trasmettere a 360° l’esperienza italiana nelle sue aree di eccellenza, tra le quali le prestigiose produzioni casearie Dop.

Durante l’esposizione universale, Afidop ed i consorzi hanno organizzato una serie di appuntamenti che uniranno degustazioni “in purezza” a veri e propri show cooking. L’appuntamento con la presentazione delle diverse stagionature di Grana Padano è fissato per il 10-11-12 marzo 2022.