Prosegue la partnership tra Decò Italia e ShopFully

Decò Italia, la centrale di acquisto creata da Multicedi e Gruppo Arena, lancia il nuovo brand premium Gastronauta e sigla una partnership in esclusiva con ShopFully, tech company italiana che connette 30 milioni di consumatori online con 250 mila negozi fisici, per la comunicazione digitale.

La collaborazione per il lancio del nuovo brand, già disponibile in tutta la rete di punti vendita del retailer dal 26 novembre, si articola in due fasi: la fase di teaser, iniziata il 12 novembre, che ha avuto come obiettivo quello di creare interesse e curiosità nei responsabili di acquisto in target; e la fase di lancio, iniziata il 26 novembre, che ha come principale obiettivo quello di far conoscere la gamma completa dei prodotti Gastronauta e, grazie a formati digitali innovativi e misurabili, incentivare le visite nei negozi coinvolti. Questa seconda fase prevede anche un’attività di Domination, ossia la presenza di formati che raggiungono, all’interno dell’app DoveConviene, il 100% degli utenti per garantire ancora maggiore visibilità al nuovo brand.

Grazie a questa attività, Decò Italia raggiungerà il 100% dei responsabili di acquisto online geolocalizzati in prossimità dei suoi punti vendita e potenzialmente interessati ai nuovi prodotti, coinvolgendoli lungo tutto il processo di acquisto, dalla prima ricerca di informazioni online fino alla visita in negozio. Per il raggiungimento di questo scopo, è stata sviluppata una pianificazione che riguarda tutti i canali digitali, e oltre ai marketplace di proprietà della tech company (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile), anche altri canali digitali come Google e Facebook.