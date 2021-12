Dicembre è il mese dei salumi: i consumi raggiungono il picco

Basta analizzare le chiavi di ricerca si Google per “salumi”, e ancor più per “zampone” e “cotechino” per capire che è giunto il loro momento. È a dicembre, con le festività e le tradizioni natalizie, che questi prodotti hanno l’impennata della popolarità e dei consumi. L’invito di Assica, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, nell’ambito del progetto Trust Your Taste, Choose European Quality, è di sperimentare nuovi modi e ricette per gustarli, da replicare poi tutto l’anno. Dagli abbinamenti con il pesce (rombo e prosciutto crudo) a quelli con la frutta (arista e albicocche), fino alle innumerevoli modalità di arricchire pasta e risotti, i salumi e la carne di maiale hanno un potenziale gastronomico che va ben oltre taglieri e bolliti.

Le prime proposte di videoricette sono già disponibili nel sito www.trustyourtaste.eu in continuo aggiornamento con consigli e suggerimenti per una cucina a spreco zero, perché “del maiale non si butta via niente” è un po’ il motto dell’intero progetto. L’obiettivo di Assica è stimolare la curiosità e il gusto, per scoprire salumi e ricette locali, perché nonostante siano da secoli protagonisti delle nostre tavole, li si conosce ancora molto poco. L'Associazione ha recentemente interrogato alcuni consumatori ed ha scoperto che su questi prodotti l’informazione non è aggiornata e la maggior parte ancora non sa gli enormi progressi che i salumi e la carne di maiale hanno compiuto sotto il profilo qualitativo e nutrizionale.

Uno studio promosso proprio da Assica ha dimostrato che nell’arco di 20 anni la carne suina è cambiata, adeguandosi alle esigenze dei moderni stili di vita e riducendo di circa un terzo il contenuto di grassi. Inoltre, i grassi insaturi nelle carni sono cresciuti fino a oltre il 60% dei grassi totali e l’acido oleico, il più abbondante acido grasso presente nell’olio di oliva, è diventato il grasso principale dei salumi di origine suina. Proprio lo zampone e il cotechino, i due prodotti “must” delle tavole di Natale e Capodanno, ben esemplificano questa evoluzione. Cento grammi di cotechino hanno meno calorie di un piatto di pasta all’uovo e circa la metà dei grassi dell’equivalente di patatine in busta, mentre lo zampone ha e meno calorie di una pizza margherita.

Rendere i consumatori più informati e consapevoli è il focus di “Trust Your Taste, Choose European Quality”, il progetto nato per promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto. Il Progetto ha durata triennale (2021-2024), si svolge in Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito del regolamento (Ue) 1144/2014 (azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli nel mercato interno).