Ferrarini: Pini conquista la sede all'asta

"L'acquisto della Villa di Rivaltella è il segnale più chiaro del nostro interesse per la crescita di Ferrarini ed è la dimostrazione di quanto crediamo nel progetto e nella sua storia. Storia di cui la villa rappresenta uno dei simboli". Lo ha detto l'amministratore delegato di Pini Holding Roberto Pini, dopo che la sua azienda si è aggiudicata oggi all'asta al Tribunale di Reggio Emilia, Villa Corbelli di Rivaltella, la sede principale dell'azienda reggiana nella quale avviene la produzione del prosciutto cotto Ferrarini.

Villa Corbelli è andata all’asta ad un prezzo base di 3,68 milioni ed è stata aggiudicata con un’offerta minima di 2,76 milioni. E’ andata all’asta perché l’immobile era stato posto a garanzia di finanziamenti bancari che sono stati rimborsati solo in parte. E’ per questo che una banca creditrice ne ha chiesto e ottenuto il pignoramento. Ma il mancato rimborso di quel mutuo va letto nel contesto della complessiva situazione di insolvenza del gruppo Ferrarini I commissari giudiziali hanno quantificato il passivo complessivo delle diverse aziende in 629 milioni: 257 per Ferrarini spa, 118 per Vismara e 254 per Società Agricola Ferrarini.

"Siamo contenti- spiega Pini- del risultato ottenuto, innanzitutto per la continuità aziendale e la tranquillità di dipendenti e maestranze. Adesso entra ancor più nel vivo il nostro progetto per la crescita in Italia dove come Pini Italia srl e Ghinzelli srl siamo i primi macellatori della filiera DOP italiana con un milione e mezzo di capi annui tanto che Pini Italia attualmente ha una quota di mercato del 20%. Con Ferrarini stiamo lavorando a percorsi integrati sulle filiere animal welfare, antiobiotic free e sulla filiera biologica utilizzando esclusivamente suini del circuito DOP nati, allevati e macellati nei nostri macelli italiani".

La valtellinese Pini Holding con Ferrarini e Amco ha presentato un piano industriale pe ril rilancio del gruppo. A Pini-Ferrarini si contrappone un altro piano della cordata Intesa San Paolo-Unicredit-Gsi Bonterre-Opas.